Министр финансов Украины Сергей Марченко рассказывает "Сегодня" о социальных программах правительства. Заработает ли дешевая ипотека, как будет реализована программа доступных кредитов 5-7-9? Как будут меняться зарплаты и стандарты в 2021-м? Повод – год Кабмину, состав которого Верховная Рада утвердила 4 марта 2020 года.

Это вторая часть нашей беседы. В первой части интервью "Сегодня" с министром финансов Украины Сергеем Марченко разговор был о том, каким будет 2021 год для экономики Украины, что может помешать выполнить бюджет и как меняется структура Минфина.

Самым сложным был ноябрь 2020-го

- Скоро будет год, как вы возглавляете Министерство финансов. Год сложный: пандемия, карантин, мировой кризис. Вы предвидели, что ситуация будет развиваться именно так? Какие впечатления от этого года? Много ли из задуманного удалось реализовать?

- Я стал министром в начале пандемии, фактически в разгар кризиса. Было понятно, что ожидается локдаун и секвестр бюджета. Моя команда просчитывала риски для финансовой системы и в целом – для государства. Оценивая достигнутое за год, считаю, что процентов на 90 мы справились с поставленными задачами.

Наиболее сложная ситуация складывалась в ноябре-декабре 2020-го, когда нужно было профинансировать значительные расходы. Мы справились, сбалансировав доходную и расходную части бюджета. Нам часто забрасывают то, что мы выполнили секвестированный или урезанный бюджет. Но отмечу, что в условиях реального падения ВВП мы собрали в бюджет по платежам Государственной налоговой службы на 50 млрд больше, чем в 2019-м, не кризисном году. Это тот случай, где говорю прямо: сработали на отлично.

Я доволен работой команды министерства. Наши специалисты были максимально вовлечены во все процессы и выполнили поставленные задачи. В первую очередь отмечу Налоговую службу, которая выполнила годовой план доходов за 11 месяцев. По таможне еще остаются вопросы. Должны решить их в текущем году.

Доступная ипотека заработала с 1 марта

- Давайте начнем с тем, которые больше всего интересуют людей. Очень актуальная – дешевая ипотека. Этот проект, как сообщалось, запускается в марте. Расскажите подробности: куда людям обращаться, кому дадут кредит на жилье под 7%?

- Эта программа, разработанная по инициативе Президента, рассчитана на людей со средним для Украины уровнем дохода. Она предполагает покупку жилья в кредит с частичной компенсацией государством процентов. Ее администрирует Фонд развития предпринимательства, который находится в подчинении Министерства финансов и уже ведет программу "Доступные кредиты 5-7-9". В конце января правительство приняло постановление, утвердив порядок удешевления ипотеки.

- Люди должны будут обращаться в Фонд?

- Нет. Они будут иметь дело с уполномоченными банками, с которыми Фонд заключит договора. 26 февраля подписаны такие соглашения с 7 банками. Среди них – государственные "Укргазбанк", "ПриватБанк" и "Ощадбанк", а также коммерческие – "Глобус", "Кредобанк", "Мегабанк" и "ОТП Банк". Это – первая волна. Позже банков станет больше. С 1 марта семьи уже начали получать первые ипотечные кредиты по этой программе.

Теперь что касается участников программы. Мы максимально упростили все формальности, и теперь кредит может брать каждый, кто соответствует ипотечным условиям банка. Главным образом речь идет о платежеспособности клиента.

Существуют определенные ограничения по площади приобретаемого жилья. Норматив – 50 метров на одного человека или семью из двух людей, с дополнительными 20 кв. м на каждого следующего члена семьи. Допускается превышение нормативной площади на 20%, что оплачивается заемщиком за счет собственных средств или кредитных средств, но без компенсации процентов государством. Максимальную сумму ипотеки определили в 2 млн гривен, стоимость жилья – до 2,5 млн. Первый взнос – не менее 15%.

/ Фото: Сегодня

- Чтобы принять участие в программе "Доступная ипотека", нужно, чтобы квартира, на которую дают ипотечный кредит, находилась в доме, который еще строится или был построен не раньше 2018 года. То же самое – если речь о частном доме. Почему именно новое жилье?

- Мы заинтересованы развивать строительный рынок, поскольку видим в нем драйвер оживления экономики. Ставим в государственной ипотечной программе две цели: предоставить гражданам возможность приобрести доступное жилье и попутно дать стране свежий экономический импульс. Поэтому сфокусировались на первичном рынке недвижимости.

Как будут расти зарплаты

- Если говорить о кредитах 5-7-9 для развития бизнеса, по данным Минфина, наибольшая их часть выдается в сельском хозяйстве – 54%. С чем связываете активность именно в этой отрасли? Ведь, когда шла дискуссия об открытии рынка земли, говорилось, что во время действия моратория малые сельхозпроизводители не берут кредиты, поскольку им нечего отдать банкам в залог...

- Действительно, самый большой портфель в программе доступных кредитов– аграрный. Это многолетняя тенденция, связанная со структурой национальной экономики. Сельское хозяйство занимает значительную долю в структуре экспорта и является одной из наиболее успешных сфер бизнеса в Украине.

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При этом надо помнить, что кредиты являются ресурсом банка, и именно банки каждый раз определяют условия для их получения, учитывая при этом, в первую очередь, свои риски. Поэтому мы предложили еще механизм государственных портфельных гарантий, что должно существенно помочь решить проблему малых фермеров, которые не имеют достаточного уровня обеспечения и часто получают отказы в получении кредита. Сейчас мы также оцениваем возможность включения в программу компенсации по договорам финансового лизинга, что позволит активизировать и этот рынок финансовых услуг.

- Еще одна тема, которая касается многих, – это повышение зарплат. Много говорили о том, что зарплаты учителей и медиков выросли на 20%. Но на тех же 20% выросла и минимальная зарплата – с 5 до 6 тыс. грн. То есть повышение коснулось всех бюджетников, а не только педагогов и медиков? Или же у этих категорий зарплаты выросли значительнее?

- Вся тарифная сетка рассчитывается от минимальной зарплаты. Ее рост приводит к повышению выплат по первому тарифному разряду и в процентном соотношении – по другим. Таким образом, повышаются зарплаты во всей системе. При этом у медиков и педагогов более высокий темп роста.

- За счет чего?

- За счет доплат. Медикам, к примеру, предусмотрены доплаты в связи с COVID-19. У них прирост – около 30%. А у педагогов зарплаты в текущем году вырастут в среднем на 25,5%. В этом году образовательная субвенция увеличилась на 19 млрд гривен. Таким образом, увеличились доходы около 400 тысяч учителей.

Незаконные выплаты по субсидиям придется вернуть

- Волнующая многих тема – верификация соцвыплат. Расскажите подробнее. Много ли нарушений выявлено? В каких выплатах больше всего мошеннических схем или ошибок?

- Да, верификация – это полномочия Минфина. В 2020 году нами была получена информация для проведения верификации выплат на общую сумму 455 млрд грн. По 1,6 млрд грн Минфином обнаружены различные несоответствия информации о получателях соцвыплат в реестрах, базах данных и т.д. Мы разослали около 2,5 млн рекомендаций соответствующим органам провести дополнительную проверку по каждому случаю. И по результатам этих проверок должны быть приняты справедливые и обоснованные решения по дальнейшим выплатам реципиентам.

Если оценивать структуру нарушений и несоответствий, то в 70% случаях речь идето жилищных субсидиях. Здесь мы разослали более 1,7 млн рекомендаций, по льготам – 506 тысяч, по соцпомощи – 170 тысяч, по страховым выплатам – 4,8 тысяч, по безработице – 4,4 тысяч и по пенсионным выплатам – 46 тысяч рекомендаций.

- Если подозрения о незаконности начислений подтвердятся, выплаченные суммы необходимо будет вернуть?

- Допускаю, что в некоторых случаях после дополнительных проверок органы, которые начисляли выплаты, могут обращаться в суд о возвращении средств в бюджет. Приведу пример. Существует семья, получившая субсидии и социальные выплаты на 170 тыс. грн. При этом ее члены за пять лет купили пять новых автомобилей. В таком случае государственную субсидию придется вернуть.

- Говорили про случаи, когда пенсии и соцвыплаты насчитывают на "мертвые души". Много ли таких фактов выявили во время верификации?

- Только по результатам верификации одного месяца – декабря прошлого года – было выявлено наличие актовой записи о смерти у 21 тыс. реципиентов – получателей жилищных субсидий. Нужно уточнять причины невнесения изменений в соответствующие базы. Но можем говорить о подтвержденных фактах, когда ответственные органы начисляют и выплачивают помощь уже после смерти человека. Отмечу, что таких случаев стало значительно меньше, чем в первое время после введения верификации.

После пандемии нерезиденты начинают возвращаться в украинские ОВГЗ

- В прошлом году интерес инвесторов к украинским ценным бумагам уменьшился. Какая ситуация на рынке ОВГЗ сейчас? Есть ли риски, что из-за этого возникнут проблемы с выплатами зарплат, пенсий и т.д.? Тем более, кредит МВФ задерживается…

- С апреля по октябрь 2020-го действительно существовали опасения насчет снижения интереса нерезидентов к ОВГЗ. Пандемия вызвала панику и способствовала оттоку с локальных рынков. Где-то до октября в наши внутренние облигации инвестировали в основном украинские банки.

Но с декабря 2020-го нерезиденты начали возвращаться. Тренд их присутствия на внутреннем рынке облигаций достаточно позитивный. Благодаря высокому спросу на ОВГЗ со стороны нерезидентов мы даже имеем возможность на каждом аукционе снижать доходность привлеченных инструментов. Для коротких бумаг – почти до 9%.

Сейчас на каждом аукционе размещаем ОВГЗ где-то на 10 млрд грн. Это достаточно серьезный показатель, который позволяет нам полностью финансировать бюджет.

Украина снова привлекательна для инвестиций. Мы избегаем непродуманных шагов в финансовой политике, прогнозированы в плане перспективы, четко выполняем бюджет...

Напомним, в первой части интервью "Сегодня" министр рассказал о таком:

Подробнее о том, почему Украина не получила очередной транш от МВФ, смотрите в сюжете:

Видео: Сегодня