У Лукашенко похвастались политическими переговорами с Украиной по закупке тока, – нардеп

В МИД Украины нет информации о переговорах с белорусскими чиновниками по импорту тока

Министерство энергетики Беларуси сообщило об успешных переговорах с правительством Украины о сотрудничестве в энергетической сфере и закупках тока с Белорусской АЭС.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

"Вчера Министерство энергетики режима Лукашенко на весь мир похвасталось "межведомственными переговорами о сотрудничестве в энергетической сфере" с Украиной и поставками в нашу страну их электроэнергии. У меня вопрос, кто это в правительстве или в Украине решил вести "межведомственные переговоры о сотрудничестве" с министрами тирана и узурпатора Лукашенко?" – сообщил Гончаренко на своей странице в социальной сети Facebook.

При этом, буквально за несколько часов до заявления Минэнерго Беларуси, в украинском МИД сообщили, что им не известно ни о каких переговорах с белорусскими чиновниками по импорту тока.

"Так кто же тогда в нашей стране контрагент Лукашенко, может это премьер Шмыгаль?" – задается вопросом Гончаренко.

По его словам, с начала года Украина заплатила Беларуси за атомную энергию уже более 20 млн гривен.

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"И эти деньги или пошли в Россию, которая ее строила, или, что хуже, на содержание ОМОНа для подавления протестов. Весь цивилизованный мир отказался иметь дело с белорусским диктатором, и только Украина проводит "межведомственные переговоры о сотрудничестве", – подытожил Гончаренко.

Напомним, с 3 января поставки белорусской атомной электроэнергии в Украине начали три компании – "Днепросталь-Энерго" Виктора Пинчука, "Донбассэнерго" Максима Ефимова и "ЭРУ-Трейдинг" Ярослава Мудрого, которые получили доступ к межгосударственным электросетям.

Импорт электроэнергии из России и Беларуси осуществлялся с октября 2019 по март 2020 года. Тогда в общем объеме было поставлено более 1 млрд кВт·часов.

Прямые убытки украинской энергосистемы от импорта, по оценкам экспертов, составили от 3 до 5 млрд грн.

Импорт также спровоцировал крупнейший за всю историю страны кризис на энергорынке и рекордные убытки государственных энергетических компаний. Из-за закупки тока в России, 95% украинских шахт весной 2020 года вынуждены были остановиться.