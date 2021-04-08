У Путина нервно отреагировали на угрозу новых санкций США против Nord Stream 2

Песков считает, что Штаты вмешиваются во внутренние дела других стран

Угроза введения администрацией президента Джо Байдена нового пакета санкций против российского газопровода "Северный поток – 2" и планы США назначить спецпредставителя для препятствования проекту вызвали резкую реакцию в Кремле.

Об этом сообщает российское агентство "Интерфакс".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что планы США являются вмешательством во внутренние дела России, а этот проект якобы чрезвычайно важен для европейской энергобезопасности и обеспечения Европы энергоресурсами.

"Конечно, подобные спецпредставители по проекту, который не имеет никакого отношения к США и который вообще расположен на другом континенте, наверное, красноречиво говорит о том, что называется вмешательство во внутренние дела, вмешательство в экономические интересы других стран", – сказал Песков.

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Напомним, Министерство юстиции США в марте одобрило минимум два санкционных пакета, направленных на компанию-оператора проекта "Северный поток – 2" и ее руководителя Маттиаса Варнига.

Тем временем газопровод "Северный поток – 2" уже построен на 95%. По состоянию на 31 марта было проложено 2339 км из 2460 км, то есть осталось уложить 121 км (5%) от общей протяженности трубы.

К слову, строительство газопровода было остановлено в декабре 2019 года после того, как швейцарскаяAllseas отказалась от укладки труб из-за возможных санкций со стороны США. Но с декабря 2020 года строительство возобновилось.

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