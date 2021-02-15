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У Зеленского объяснили, когда рынок газа вернется в норму

15 февраля, 15:42

Ксения Капустинская

Правительство должно разработать системные решения для следующего отопсезона

Рынок газа в Украине вернется к нормальной работе с апреля после того, как будет отменена предельная цена газа для населения 6,99 грн за кубометр.

Об этом заявила замглавы Офиса президента Юлия Свириденко во время форума "Украина 30".

"После этого мы возвратимся в состояние нормального функционирования рынка", - сказала она.

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При этом до следующего отопительного сезона стоит задача "разработать более системные решения", чтобы не пришлось снова вводить подобные ограничения.

В Украине хотят создать единую базу потребителей услуг, чтобы нуждающиеся могли получать адресную помощь.

Напомним, предельная цена на газ 6,99 грн за кубометр установлена с 1 февраля. Соответственно, платежки по сниженному тарифу люди получат только в марте, а в феврале за январь нужно заплатить более крупные суммы. Обещают, что не будут начислять штрафы и пеню за просроченные счета за газ или тепло за январь.

А о том, как формируются платежи за газ, узнавайте из сюжета "Сегодня":

Видео: Сегодня

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Украина цена на газ рынок газа Юлия Свириденко

Источник: Сегодня

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