У Зеленского объяснили, почему тарифы на отопление в платежках остаются высокими

Президент Владимир Зеленский настаивает на обязательной социальной справедливости, особенно когда речь идет о вопросах тарифов для населения.
Как сообщает Офис президента, в государстве не может быть тарифной дискриминации, и поэтому все слои населения должны получить понятное тарифное ценообразование.
Правительство уже наработало инструменты для временного снижения цен на газ для населения до 6,99 грн за 1 кубометр. Прежде всего это касалось индивидуальных домохозяйств, говорится в сообщении Банковой.
В то же время определенная часть населения получает услуги по отоплению через теплокоммунэнерго. Ценообразование на отопление в региональных теплокоммунэнерго значительно сложнее, а потому цены для населения, которое получает отопление через эти структуры, бывают существенно выше, объяснили в Офисе президента.
Сегодня, 20 января, Кабмин провел совещание с представителями органов местного самоуправления, где рассмотрели предложения от НАК "Нафтогаз Украины" и разработали механизмы выравнивания тарифов для всех социальных категорий. Это поможет снять дополнительную нагрузку с органов местного самоуправления. Предложения "Нафтогаза" позволят сбалансировать цены на газ на программы централизованного отопления в городах и селах.
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Напомним, Зеленский поручил заместителю руководителя ОП Кириллу Тимошенко провести полный аудит тарифов в Киеве и всех областях, сопоставить ценообразования и получить разъяснения от руководителей на местах по завышенных тарифах и тарифной политике.
Также напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о снижении цены газа для населения до 6,99 грн за кубометр, благодаря чему платежки украинцев уменьшатся на 500 грн.
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