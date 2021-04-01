Ударит ли новый локдаун по гривне: экономисты дали прогноз курса доллара в апреле

Надо латать дыры в бюджете, иначе не за что будет платить зарплаты и пенсии, говорят эксперты

К апрелю 2021 гривня заметно ослабела и ей понадобится несколько недель, чтобы укрепиться хотя бы до показателей середины марта. Сайт "Сегодня" разбирался, каким же будет курс доллара в апреле?

Экономист Алексей Кущ считает, что ниспадающий тренд курса доллара в апреле сохранится, но гривня будет укрепляться гораздо медленнее, чем прогнозировалось зимой.

"По мере наращивания посевной будет увеличиваться приток валюты. Украина продолжает экспортировать сырье, и цены на него на мировых рынках достаточно высокие. Но если еще несколько месяцев назад я прогнозировал, что гривня к лету укрепится с 28 грн до 26–27,5 грн, то есть от 50 копеек до 2 грн, то теперь диапазон можно сузить до 50 копеек. Я думаю, гривня сможет укрепиться максимум до 27–27,5 грн".

При этом, по его словам, изменение курса будет проходить рывками, с отскоками и коррекцией.

А вот экономический эксперт Алексей Дорошенко больше склоняется к тому, что Украина сможет все-таки повысить заинтересованность инвесторов к ОВГЗ:

"Логично предположить, что сокращение продаж ОВГЗ в марте будет компенсировано в апреле. Надо латать дыры в бюджете, иначе скоро не за что будет выплачивать зарплаты и пенсии. Соответственно, если в апреле будет размещаться больше ОВГЗ, курс доллара немного просядет".

Но новый локдаун может негативно отразиться на курсе гривни, считает Алексей Дорошенко. Хотя к такому скачку, как в прошлом году, он не приведет.

"Если будет локдаун, экономика еще больше просядет и еще больше усилится фактор внешних заимствований. Но паники, как в прошлом году, уже не будет. Панику вызывают новые факторы, а фактор коронавируса уже не является таким уж новым. Кроме того, для роста спроса на валюту нужно, чтобы были ресурсы, которые можно вложить на волне паники. А ресурсов в стране сейчас меньше, чем год назад", – говорит экономист.

Напомним, сайт "Сегодня" писал, что аналитик компании "Центр биржевых технологий" Максим Орыщак советовал запасаться иностранной валютой, пока она не дорожает.

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