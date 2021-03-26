Нардеп Олег Семинский, обвиняющий экс-министра транспорта и связи Украины Николая Рудьковского в своем похищении, требовал от Рудьковского долю в "Нефтегаздобыче" в обмен на показания о непричастности Рудьковского к его исчезновению.

"Разговор произошел во время одной из встреч в Вене, состоявшихся после появления Семинского в 2015 году", - рассказал Николай Рудьковский в интервью журналисту Дмитрию Гордону в программе "В гостях у Дмитрия Гордона".

"Семинский говорит, если ты перепишешь, я пойду в прокуратуру, дам показания, что ты меня не воровал. Дело закроется и все. А если нет – у нас в прокуратуре все схвачено, приедешь в Украину, мы тебя посадим. До тех пор, пока не перепишешь то, что мы хотим", – рассказал Рудьковский.

Комментируя уголовное дело, Рудьковский заявил, что это – прямое вымогательство со стороны Семинского доли в компании "Нефтегаздобыча".

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"Я считаю, что то, что меня сделали подозреваемым — это прямое следствие и желание и вымогательство тех 10% или 150 миллионов долларов, которые Семинский хочет получить или с меня, или с компании, или главного акционера, потому что он для себя определил, что он являлся акционером компании", – сказал Рудьковский.

По словам Рудьковского, Семинский работал наемным директором "Нефтегаздобычи", получал высокую заработную плату. Однако, когда выяснилось, что неэффективное управление привело компанию к крупным убыткам и долгам и ее необходимо продать, незадолго до сделки исчез.

"Когда ситуация возникла в 2011 году, что конфликт между нами не развязывается, я смог найти аргументы, чтобы мы провели аудит компании. После того, как все было вытянуто на поверхность и показано, что фактически десятки миллионов долларов были вымыты из компании, не уплачены налоги, что это или криминальный кейс, или нужно продать стратегическому инвестору. Он с этим согласился, и буквально за несколько дней до сделки у нас пропадает гендиректор, сделка была сорвана и продать компанию мы смогли только значительно позже", – рассказал Рудьковский.

СМИ также сообщают, что уголовное дело против Рудьковского носит все признаки заказного, а сам факт похищения Семинского является неустановленным.