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Угроза локдауна пугает валютный рынок: что происходит с курсом доллара

5 марта, 11:57

Ксения Капустинская

Пока что предложение валюты заметно превышает спрос на нее

Доллар 5 марта торгуется на межбанке по 26,7 гривни. Валютный рынок отыгрывает решение НБУ о повышении учетной ставки, которым регулятор отреагировал на растущее инфляционное давление. При этом на курс давят опасения, что в Украине введут локдаун. Но доллар в ближайшее время все равно может еще немного упасть и войти в диапазон 27,55-27,75 гривни.

Об этом сайту "Сегодня" рассказал руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

"Проблемным моментом остается сложная эпидемиологическая ситуация и риски нового локдауна", – говорит Шевчишин.

Он указал на такие тенденции на валютном рынке:

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К 11:00 по киевскому времени доллар на межбанке торговался по 27,67 грн в покупке и по 27,69 грн в продаже, по данным Minfin.

Напомним, ранее аналитик RoboForex Андрей Гойлов давал противоположный прогноз – по его мнению, гривня начнет слабеть.

А о том, где могут подсунуть фальшивые деньги и как обнаружить подделку, смотрите в сюжете "Сегодня":

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Источник: Сегодня

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