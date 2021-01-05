"Украина" – канал №1 в 2020 году

ТРК "Украина" в 2020 году стал самым популярным каналом среди украинцев. Телеканал получил первенство по основным аудиториям: 18+ и 4+ как в городах с населением более 50 тыс. жителей, так и по всей Украине, а также по аудитории 18-54.

"Это был очень непростой год, который погрузил в новую реальность не только нас, но и весь мир. Но мы выстояли. Мы быстро находили ответы на вызовы этой новой реальности. С первых дней локдауна в эфире и на диджитал-площадках канал реализовал большую информационную кампанию "Коронавірус: Варто знати" и кампанию в поддержку социально ответственного поведения граждан "Україна вдома". Даже в условиях, когда производство телевизионного продукта частично остановилось, мы смогли предложить нашим зрителям около сотни премьер. Мы сохранили нашу команду, всех наших сотрудников. Мы продолжили снимать праздничные шоу и дарить хорошее настроение. Да, мы не показали Евро-2020, но в новом году мы рассчитываем порадовать наших зрителей матчами Евро-2021. В 2020 году канал приобрел самый популярный в мире развлекательный формат "Маска". И уже 16 января наши зрители увидят эту грандиозную премьеру. Она начнет ряд громких премьер, которые канал "Украина" готовит в 2021 году", – отметила директор телеканала "Украина" Виктория Корогод.

Лидером в 2020 году канал "Украина" сделали профессиональные новости, громкие премьеры любимых сериалов и шоу, информационно-аналитические программы и остро социальные проекты. В течение года первенство в своих слотах по разным аудиториям удерживали праймовые, дневные и вечерние выпуски новостей "Сегодня", проекты "Зірковий шлях", "Реальная мистика", "Агенты справедливости", "История одного преступления, третий сезон мейковер-шоу "Миссия: красота", "Главная тема", "Сьогодні. Підсумки з Олегом Панютою", "Говорит Украина", "Контролер", "Гучна справа", большинство сериалов как в будни, так и в выходные.

В 2020 году новости "Сегодня" были безоговорочными лидерами информационного вещания по широкой аудитории. По аудитории 18+ (50 тыс. +) доля праймовых новостей "Сегодня" составила 14,46%, рейтинг – 4,71%, по аудитории 4+ (Вся Украина), доля – 13,21% рейтинг – 3,94%, аудитория за год – 25,4 млн зрителей.

Информационно-аналитический еженедельник "Сьогодні. Підсумки з Олегом Панютою" также лидировал по широкой аудитории как в своем слоте, так и среди информационно-аналитических проектов других каналов. По аудитории 18+ (50 тыс.+), доля проекта в 2020 году составила 15,94%, рейтинг – 5,9%, по аудитории 4+ (Вся Украина), доля – 14,01% рейтинг – 4,75%, аудитория за год – 20,2 млн зрителей. Общая аудитория всех информационных и аналитических выпусков "Сегодня" за год – 27,9 млн зрителей.

Также за год новости "Сегодня" реализовали ряд эфирных и внеэфирных спецпроектов, в праймовых выпусках перешли на парное ведение, начали вещание с новой инновационной студии, в которой впервые в стране используется полномасштабная разработка 360°, а в завершение года установили национальный рекорд – впервые на украинском телевидении прямой эфир выпуска новостей в одной студии провели 14 ведущих.

В течение года новости "Сегодня" были в эпицентре главных событий в Украине и мире:

военный корреспондент Александр Махов стал единственным представителем украинских СМИ на борту, который эвакуировал наших граждан из охваченного эпидемией Уханя;

ведущие Елена Кот и Игорь Пупков совершили рискованную командировку на передовую, где общались с теми жителями разрушенных поселков, которые уже седьмой год выживают фактически на линии соприкосновения;

ко Дню независимости провели праздничные спецэфиры с открытой площадки возле монумента Родины-Матери, реализовали масштабный проект "Украина на высоте", в рамках которого отметили День Украинца и День государственного флага Украины, провели награждение премией "Герои. Сегодня";

до президентских выборов в США подготовили ряд спецсобытий и прямых включений и первыми сообщили зрителям результаты волеизъявления американских избирателей.

24 августа, в День Независимости страны телеканал "Украина" стал лидером телевизионного просмотра по широкой аудитории. Во время праздничного эфира зрители увидели масштабное шоу "З Днем народження, Україно!", спецвыпуски новостей "Сегодня" и "Ранку з Україною", живой концерт "День Независимости с Океаном Эльзы" и праздничную "Музыкальную платформу. Украинская песня. Львов 2020".

Праздничное шоу "З Днем народження, Україно!", во время которого популярные украинские звезды провели яркое видео-путешествие по стране, собрало у экранов более 4,3 млн украинцев, по аудитории 18+ (50 тыс.+) шоу получило долю 15,22%, рейтинг – 5,22% и стало лидером праздничного прайм-тайма. Ко Дню защитника Украины канал приготовил премьеру фильма "Захар Беркут", аудитория которого составила 4,2 млн зрителей, а ко Дню памяти жертв Голодоморов – премьеру исторического триллера "Цена правды", которую посмотрели 2,5 млн. До нового года канал традиционно снял масштабное музыкальное шоу "Новорічна ніч на каналі Україна", аудитория которого составила 7,5 млн зрителей.

В 2020 году канал реализовал ряд важных социальных кампаний, увеличил долю социально ответственного продукта в эфире. С начала мартовского локдауна канал "Украина" запустил в эфире и на диджитал-площадках социальные кампании #УкраїнаВдома и #Коронавірус: варто знати, которые информировали граждан о коронавирусе и чрезвычайных условиях, вызванных пандемией, призывали быть ответственными, выполнять рекомендации Министерства здравоохранения, оставаться дома, оказывали моральную поддержку, объединили украинцев в эти непростые времена. А к началу учебного года канал подготовил промо-кампанию в поддержку учителей "Найочікуваніша зустріч року", которую поддержали более 6,5 млн украинцев.

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Самое известное и популярное социальное ток-шоу страны "Говорит Украина" с Алексеем Сухановым отметило 8 лет в эфире. Это наиболее длительное социальное ток-шоу на украинском телевидении. В 2020 году телевизионная аудитория "Говорит Украина" составила 23,5 млн, а Ютуб-канал проекта получил 1 млн. подписчиков и "Золотую кнопку".

В течение года в эфире канала "Украина" состоялись премьеры первого отечественного сериала о противодействии домашнему насилию "Отважные" (Film.ua) и первого сериала об украинских спасателях "Вызов" (IVORY films и "Теле Про"). Первый и второй сезоны сериала "Отважные" были лидерами своего слота по всем основным аудиториям, историю о спецподразделении полиции, которое борется с домашним насилием пересмотрели 11,7 млн украинцев.

Особенно важно, что во время показа сериала существенно возросло количество обращений на "горячую линию" ОО "Ла Страда-Украина" реальных жертв домашнего насилия, многие из которых впервые узнали о возможности обратиться за помощью именно из сериала "Отважные". Первый сезон сериала "Вызов" посмотрели 11,2 млн. Сериал также был лидером слота по широкой аудитории.

Лучшим праймовым сериалом года стала мелодрама "Женские секреты" (Film.ua), которая по аудитории 18+ (50 тыс.+) получила долю – 23,28%, рейтинг – 8,51%; аудитория – 9,4 млн.

В топ-5 лучших премьерных сериалов канала "Украина" в 2020 году также вошли:

детектив "Консультант" (Star Media, по аудитории 18+ (50 тыс. +) доля – 18,56%, рейтинг – 7,08% , аудитория – 10,5 млн);

криминальная мелодрама по турецкому формату "На твоей стороне-2" ("ТРИ-Я-ДА продакшн", по аудитории 18+ (50 тыс.+) доля – 18,34%, рейтинг – 5,82%, аудитория – 9, 9 млн);

мелодрама "Женский доктор-4" (Film.ua, по аудитории 18+ (50 тыс.+) доля – 18,69%, рейтинг – 6,91%, аудитория – 16,4 млн);

детективная мелодрама "Исчезающие следы" (IVORY films, по аудитории 18+ (50 тыс. +) доля – 17,94%, рейтинг – 6,6%, аудитория – 10,4млн).

Среди лучших премьер фильмов и мини-сериалов выходного дня – мелодрамы "Успеть все исправить" ("Фильмстрим" и Vileton Films, по аудитории 18+ (50 тыс. +) доля – 24,48%, рейтинг – 9,56%), "Дочери" (IVORY films, по аудитории 18+ (50 тыс.+) доля – 22,12%, рейтинг – 8,17%), "Мой дорогой найденыш" ("Киевтелефильм", по аудитории 18+ (50 тыс.+) доля – 21,84%, рейтинг 8,74), "Часы с кукушкой" (Film.ua, по аудитории 18+ (50 тыс.+) доля – 21,6%, рейтинг – 7,1%).

В общем, канал показал несколько десятков премьер мини-сериалов, средняя аудитория которых составляла 4-6 млн зрителей.

В 2020 году высокие показатели смотрения получили также любимые программы и сериалы собственного производства: самый популярный проект о жизни звезд "Зірковий шлях" (аудитория за год 18,8 млн), сериал "Агенты справедливости" ("Теле Про", аудитория – 18,8 млн), "История одного преступления" (аудитория 22,5 млн), "Реальная мистика" (аудитория 20,6 млн), политическое ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" (аудитория за год 17,7 млн), публицистический проект "Главная тема" с Еленой Кот (аудитория за год 16,5 млн), остросоциальный проект "Контролер" с Ярославом Куцом (аудитория 10,6 млн), программа расследований "Гучна справа" с Тимуром Аслановым (аудитория 16,1 млн).

В декабре "Зірковий шлях" провел церемонию награждения звезд украинского шоу-бизнеса именной премией и устроил громкую звездную вечеринку года "Ночь химер".

Насыщенным был год для утреннего проекта канала "Украина". С информационно-развлекательной программой "Ранок з Україною" в 2020 году просыпались 16,4 млн украинцев. В течение года команда реализовала ряд спецпроектов, в частности – "Ранок на підборах" к 8 марта, "Ранок з Незалежною Україною" ко Дню Независимости, "Ранок з захисниками України" к 14 октября.