Украина ограничила экспорт кукурузы

Украина в 2020/2021 маркетинговом году сможет продать за границу максимум 24 млн тонн кукурузы. При этом в 2020 году Украина собрала 29,8 млн тонн кукурузы.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития экономики. Предельный объем экспорта кукурузы согласован с участниками рынка и будет вписан в Меморандум о взаимопонимании на рынке зерна.
При этом в министерстве уточнили, что нет "никаких проблем с экспортом кукурузы на внешние рынки". Не следует ожидать и дефицита этой культуры на внутреннем рынке.
Читайте также: Китай скупает украинскую кукурузу
Предельный объем экспорта – это просто ориентир, который обеспечивает прогнозируемость рынка, добавили в Минэкономики. За 10 лет функционирования этого инструмента еще не было ни одного случая реальных ограничений экспорта.
Напомним, ранее в Украине установили предельный объем экспорта для других видов зерна – 17,5 млн тонн для пшеницы и 1 тыс. тонн для ржи.
Как известно, всего в Украине в 2020 году собрали 65,4 млн тонн зерновых с площади 15,3 млн га. Это почти на 7 млн тонн меньше, чем в 2019 году.
Новости на эту же тему: