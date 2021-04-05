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Украина оштрафовала Google на миллион гривен

5 апреля, 16:22

Ксения Капустинская

Причиной стали данные, необходимые в деле об аккаунте украинского ФОПа

Google в Украине оштрафовали на 1 млн гривен за то, что компания не предоставила информацию по запросу властей. Речь идет о расследовании блокирования учетной записи украинского ФОПа в приложении "Google Мой бизнес".

Такое решение принял Антимонопольный комитет Украины (АМКУ).

"Размер штрафа определяется отягчающими обстоятельствами, а именно тем фактом, что ООО "Гугл" не предоставляло комитету запрошенную информацию более года", - говорится в сообщении.

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При этом Google в итоге все же предоставил необходимые данные, но к тому моменту дело против компании уже было возбуждено. В АМКУ уточнили, что этот факт также учли при наложении штрафа.

Напомним, ранее в Украине дали старт введению НДС для иностранных компаний, предоставляющих электронные услуги украинцам. Инициативу уже прозвали налогом на Google. 20% НДС предполагается брать со всего контента, за который украинцы сегодня платят деньги:

Также сообщалось, что Министерство юстиции США обвинило Google в нечестной конкуренции.

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Источник: Сегодня

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