Украина получит 2,5 млрд гривен на закупку вакцин от коронавируса

Украина получит около 2,5 млрд гривен от Всемирного банка (ВБ) на закупку вакцин от коронавируса. Переговоры об этом ведутся с декабря 2020 года. Условия предоставления средств пока не озвучиваются.

Предоставление помощи планируется в рамках нового проекта "Экстренное реагирование на COVID-19 и вакцинация в Украине", который разрабатывают совместно с Минздравом. Сумму помощи назвала замминистра здравоохранения Светлана Шаталова.

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"Переговоры проводятся между советом исполнительных директоров Всемирного банка и правительством Украины с декабря 2020 года. В рамках подготовки проекта будет учтена внедренная стратегия проведения вакцинации", – добавила Шаталова.

Напомним, также Украина продолжает переговоры о поставках вакцин от COVID-19 из США, заявил посол Владимир Ельченко. Речь идет о вакцинах компаний Pfizer, Moderna и Johnson&Johnson.

Ранее в эксклюзивном интервью "Украине 24" премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Украина начнет получать вакцины от COVID-19 в феврале: