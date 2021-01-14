Украина резко нарастила экспорт меда и побила два "сладких" рекорда

Экспорт меда из Украины в 2020 году возрос на 45,1% по сравнению с предыдущим годом – до 80,8 тыс. тонн с 55,7 тыс. тонн, а в долларовом выражении – на 27,2%, со 101 млн до 139 млн долларов.

Об этом со ссылкой на Государственную таможенную службу сообщает Интерфакс-Украина.

В результате его доля в экспорте увеличилась до 0,28% с 0,2% годом ранее, уточнило таможенное ведомство.

Согласно его данным, импорт меда в Украину в прошлом году хотя и вырос в натуральном выражении в 6,5 раза, а в денежном – в 4,5 раза, все равно более чем в 500 раз уступает экспорту. В абсолютном выражении он составил 0,14 тыс. тонн на 0,27 млн долларов.

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Гостаможслужба уточнила, что крупнейшими тремя рынками сбыта украинского меда в прошлом году стали Польша – 26%, Германия – 18,8% и США – 9,7%.

В 2020 году были побиты два рекорда – по общему весу и по выручке проданного за рубеж сладкого продукта.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что предыдущий рекорд был зафиксирован в 2017 году – 67,8 тыс. тонн на 133,9 млн долларов.

Напомним, ранее мы рассказывали, что самый дорогой мед в мире продали за 2000 евро за килограмм. А о том, какой самый вкусный, новостям "Сегодня" рассказал коллекционер меда и вице-президент Союза пасечников Украины Денис Солдатов:

Сюжет Анны Бровко и Игоря Лукашова Видео: Сегодня