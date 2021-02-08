Украина скупает импортную свинину: откуда везут мясо

Украина покупает все больше мяса за границей. Страна начала наращивать импорт свинины еще со старта карантина в марте прошлого года, и эта тенденция усиливается. По итогам января-2021 импорт свинины достиг 1,6 тыс. тонн. Это на 64% больше, чем в аналогичный месяц прошлого года.
Об этом свидетельствуют данные Государственной таможенной службы.
ТОП-5 стран-экспортеров свинины в Украину:
- Дания – 47%.
- Канада – 22%
- Нидерланды – 15%.
- Польша – 12%.
- Испания – 3%.
Как отметили аналитики УКАБ, значительно вырос импорт в Украину свежей и охлажденной свинины. Но в общей структуре импорта мороженая свинина занимает больше половины объема (54%). Также эксперты уточняют, что в Украине работает импортная квота для ЕС, которая предусматривает беспошлинный ввоз продукции (20 тыс. тонн в год).
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На увеличение импорта, по мнению аналитиков, могли повлиять такие факторы:
- Основной мировой импортер – Китай – закрыл границы для экспорта из Германии в связи со вспышкой АЧС.
- Цены на свинину в ЕС остаются ниже, чем в Украине.
- В Украине растет себестоимость производства свинины.
Напомним, последний год в Украине страдали не только свиноводы. Отечественные животноводы впервые за 13 лет оказались "в минусе". По мнению экспертов, это приведет к неминуемому росту цен на мясо и яйца.
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