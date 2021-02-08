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Украина скупает импортную свинину: откуда везут мясо

8 февраля, 15:38

Ксения Капустинская

Импорт свежей и охлажденной свинины значительно вырос

Украина покупает все больше мяса за границей. Страна начала наращивать импорт свинины еще со старта карантина в марте прошлого года, и эта тенденция усиливается. По итогам января-2021 импорт свинины достиг 1,6 тыс. тонн. Это на 64% больше, чем в аналогичный месяц прошлого года.

Об этом свидетельствуют данные Государственной таможенной службы.

ТОП-5 стран-экспортеров свинины в Украину:

  1. Дания – 47%.
  2. Канада – 22%
  3. Нидерланды – 15%.
  4. Польша – 12%.
  5. Испания – 3%.

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Как отметили аналитики УКАБ, значительно вырос импорт в Украину свежей и охлажденной свинины. Но в общей структуре импорта мороженая свинина занимает больше половины объема (54%). Также эксперты уточняют, что в Украине работает импортная квота для ЕС, которая предусматривает беспошлинный ввоз продукции (20 тыс. тонн в год).

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На увеличение импорта, по мнению аналитиков, могли повлиять такие факторы:

Напомним, последний год в Украине страдали не только свиноводы. Отечественные животноводы впервые за 13 лет оказались "в минусе". По мнению экспертов, это приведет к неминуемому росту цен на мясо и яйца.

А о том, какие продукты уже подорожали сильнее всего, узнавайте из сюжета "Сегодня":

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