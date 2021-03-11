Украина теряет экспорт сахара: кому продаем и зачем покупаем

Украина по итогам 2020 года сократила экспорт сахара на 36%, до 151 тыс. тонн. А в первые два месяца 2021 года украинский экспорт сахара практически отсутствует.

К такой ситуации привел рост цен на сахар. В итоге продажа этого продукта на внутреннем рынке стала более интересной для производителей, свидетельствуют данные аналитиков УКАБ.

ТОП-5 стран-покупателей сахара из Украины:

Турция – 25,8 тыс. тонн, 17% экспортной выручки. Узбекистан – 17,3 тыс. тонн, 11%. Таджикистан – 11,5 тыс. тонн, 8%. Палестина – 10 тыс. тонн, 7%. Армения – 9,8 тыс. тонн, 6%.

Украина тоже покупает сахар за границей

Что касается импорта сахара, то в последние годы Украина закупала минимальное количество этого продукта – 1-2 тыс. тонн.

Но во избежание дефицита на внутреннем рынке и ради стабилизации цен Минэкономики уже рассматривает вариант введения квоты на импорт тростникового сахара на уровне 260 тыс. тонн в 2021 году. Заявки на распределение этой квоты уже принимаются.

Производство сахара в минусе

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В 2020 году в Украине произведено 982 тыс. тонн сахара. Это на 34% ниже аналогичного показателя прошлого года и в 2 раза меньше объемов производства пятилетней давности.

Причинами такого сокращения послужили:

уменьшение на 19% производства сахарной свеклы в Украине;

в Украине; низкие цены на сахар на украинском и мировом рынках.

Впрочем, мировые цены на сахар вернулись к росту, и это дает надежду на восстановление объемов производства в Украине.

А что с потреблением?

Согласно мировой тенденции, особенно характерной для развитых стран, в Украине также снижается потребление сахара. За последние 5 лет уровень потребления сахара на 1 человека сократился на 19% – до 28,8 кг в год.

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