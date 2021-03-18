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Украина теряет поголовье коров и производство молока

18 марта, 10:05

Ксения Капустинская

Стали известны регионы-лидеры и аутсайдеры

Производство молока в Украине за январь-февраль сократилось на 4,8% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, до 1,06 млн тонн. При этом поголовье коров уменьшилось на 5,5%. И производство, и поголовье быстрее сокращается в личных хозяйствах. Впрочем, население все равно пока что лидирует:

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

ТОП-3 регионов-лидеров по производству молока:

  1. Полтавская область – 96,9 тыс. тонн (-6,8%).
  2. Винницкая область – 90,3 тыс. тонн (-5,6%).
  3. Хмельницкая – 78,8 тыс. тонн (+4,6%).

Что интересно, самое большое поголовье коров при этом фиксируется в Хмельницкой области, а не в Полтавской.

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Самые отстающие по производству молока области:

Ранее также стало известно, что украинские животноводы впервые за 13 лет оказались "в минусе". Но прибыльным в животноводстве осталось именно производство молока.

Кроме того, в Госстате назвали пять областей, которые кормят Украину.

А о том, что происходит с ценами на продукты, узнавайте из видеосюжета:

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Источник: Сегодня

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