Украина вошла в список стран с самыми низкими ценами на еду

Украина оказалась в списке стран с самыми низкими ценами на продукты питания. По данным продовольственной организации ООН (ФАО), едва ли не самыми дешевыми в мире назвали украинские яблоки и куриные яйца, сообщают новости "Сегодня".

По ценам на яблоки Украина попала в тройку в показателем 22 гривни, хотя сами украинцев уже пугают подорожанием до 75 гривен. Пока что дешевле только в Турции – 19 гривен за килограмм. А самые дорогие яблоки – в Южной Корее. Там в пересчете на украинскую валюту они стоят 196 гривен за кило.

Сюжет Дарьи Панченко Видео: Сегодня



Что касается цен на яйца, то самые дешевые они в Индии – 25 гривен за десяток. В ФАО подсчитали, что в Украине средняя стоимость ненамного выше – 29 гривен. Впрочем, сами жители нашей страны видят яйца и по 40 гривен. Самые дорогие яйца – в Швейцарии, 168 гривен за десяток.

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В ФАО также сравнили цены на хлеб. И здесь Украина не в первых рядах по доступности продукта с показателей 14 гривен. Самый дешевый в мире хлеб продается в Тунисе – 3,8 гривни. Самый дорогой – в Норвегии, где полкило продают аж за 92 гривни. Но и средняя зарплата там – 4 тысячи долларов.

Напомним, ранее новости "Сегодня" подсчитали, что только хлеб в Украине за последние месяцы подорожал на 10%, а гречка вообще становится деликатесом. Снижение цен на продукты ожидается только к лету.