Украина ввела санкции против авиакомпаний из Молдовы и Португалии

Перевозчиков наказали за полеты в оккупированный Крым

Украина ввела санкции в отношении молдавской авиакомпании JET4U S.R.L. и португальской JET4U LDA. Санкции введены за совершение полетов в РФ с нарушением законодательства Украины и на временно оккупированные территории.

Решение о санкциях принял СНБО и подписал президент Владимир Зеленский. Инициатором ограничений стала Служба безопасности Украины, сообщили в СБУ.

В отношении авиакомпаний ввели такие санкции:

полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины;

приостановка исполнения финансовых и экономических обязательств;

блокирование активов.

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Срок действия санкций – до окончания срока оккупации Крыма или вступления в законную силу решения ЕСПЧ по иску Украины к России о возмещении убытков в связи с аннексией полуострова.

Напомним, ранее Украина ввела санкции против российских авиакомпаний. Ограничения будут действовать три года.

Как известно после оккупации Крыма Украина запретила взлет-посадку из аэропорта "Симферополь" всем авиакомпаниям и закрыла воздушное пространство над всей территорией полуострова еще в марте 2014 года. Авиакомпаниям – нарушителям этого запрета грозят санкции. Также в 2015 году Украина ввела запрет любых транзитных полетов российских авиакомпаний через территорию страны.