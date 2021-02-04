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Украина выиграла суд против Коломойского на 6 млрд долларов

4 февраля, 20:00

Стас Кожемякин

Стокгольмский арбитраж отклонил обращение трех украинских бизнесменов на колоссальную сумму

Стокгольмский арбитражный трибунал по прошествии почти шести лет отказался рассматривать обращение украинских бизнесменов Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова и Игоря Палицы, которые требовали взыскать с Украины более 6 млрд долларов.

Об этом сообщил 4 февраля в своем Facebook министр юстиции Украины Денис Малюська.

Иск был подан еще в 2015 году тремя офшорными компаниями – Littop Enterprises Limited, Bridgemont Ventures Limited и Bordo Management Limited, конечными бенефициарами которых являются Коломойский, Боголюбов и Палица, которые также владеют 40,1% акций компании "Укрнафта".

По словам Малюськи, они выдвинули государству ряд обвинений:

Масштаб ущерба истцы оценили в более чем 6 млрд долларов – это больше бюджета, заложенного на образование и науку в 2021 году, и около половины расходов государства на выплату пенсий.

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Несколько раз решения арбитража откладывалось – как утверждает Малюська, по требованию истцов.

"Сегодня это произошло: арбитраж признал отсутствие своей юрисдикции. Коломойский, Боголюбов и Палица получили 0 долларов США, а не 6 млрд", – резюмировал глава Минюста.

Напомним, что в прошлом году Украина выиграла также апелляцию Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова в Верховном суде Великобритании по "делу ПриватБанка".

А о суде телеведущего Савика Шустера с Коломойским смотрите в видеосюжете:

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Источник: Сегодня

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