Украина запретила российский стиральный порошок: пострадает ли потребитель (видео)

Спустя неделю российские моющие средства и стиральные порошки начнут исчезать из украинских магазинов. Их запретил ввозить официальный Киев. Новости "Сегодня" сравнили эффективность российского и украинского стирального порошков. А также выяснили, как запрет повлияет на ценники на украинских полках с бытовой химией?

После прогулок бабушке 11-летнего подростка стирки хватает. И когда бабашка Инна выбирает моющие средства и стиральные порошки, особое внимание на производителя не обращает. Говорит, если очень хорошо видно, что написано, то выбирает украинского производителя. А если не видит, то попадается и российский товар.

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Запрет российских товаров киевлянка поддерживает, в том в тому числе и моющих средств. Ведь обычно пользуется украинским стиральным порошком.

"Сравнивала я сначала дорогие порошки иностранного производителя, а потом, когда мы перешли на порошки детские, и на украинский, я поняла, что в принципе, у них разницы нет", – говорит Инна Сухорукова.

Журналисты будут стирать отдельно две похожие футболки, поэтому приобрели две упаковки стирального порошка: один – российский, второй – украинской. Последний оказался дешевле почти на 30 гривен.

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Кандидат химических наук, преподаватель химии в дистанционной школе Глеб Репич объясняет, что при выборе порошка нужно руководствоваться тем, сколько здесь поверхностно-активных веществ. Именно они обусловливают высокие моющее действие порошка.

Впрочем, на практике оказалось, что найти стиральные средства из России трудно. В тех магазинах, где были новости "Сегодня", полки изобилуют в основном европейскими товарами. Продавцы объясняют: спроса на российские товары нет. Многие люди хотят покачественнее, а российские – с химией. Тем более, что у нас война с Россией. Поэтому никто не хочет брать и даже не спрашивают.

Российских стиральных средств на украинском рынке продают менее одного процента – подтверждают в Торгово-промышленной палате Украины.

"Если завтра на наших полках исчезнет какой-то вид бытовой химии – об этом не стоит переживать. С точки зрения потребителя, на нас с вами на бытовом уровне, это абсолютно никак не повлияет ", – объясняет первый вице-президент ТППУ Михаил Непран.

А вот качество украинских стиральных средств не уступает российским – доказал наш опыт. "Украинская" футболка выстирана хорошо, на ощупь очень приятная. Никакой разницы с "российской" не видно. Поэтому смысла переплачивать нет.

И качество еще должно улучшиться, ведь теперь украинские производители будут конкурировать только с европейскими. Каакое-то время российскую бытовую химию еще будут продавать в Украине, ведь что делать с товарами, которые уже лежат на складе, будут решать исключительно торговые сети.

Не повлияет запрет российских товаров и на цены внутри Украины – утверждают экономисты, которых опросили новости "Сегодня". Ведь моющие средства производит немало крупных мировых компаний. И, как правило, в Восточной Европе они имеют несколько складов, поэтому отныне порошки или средства для мытья посуды будут везти, например, из-под Варшавы, а не из-под Москвы.

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Руководитель по политическим вопросам Киевской школы экономики Павел Кухта объясняет:

"Те же моющие средства производят крупные транснациональные компании по единым стандартам где угодно. Они одинаковые в Польше и России. Имеют заводы обычно и в России, и отдельно в Европе. Часто в Польше, на европейский рынок. Поэтому они все это спокойно заместят с европейских заводов или даже с украинских. Опять же, украинский потребитель этого не ощутит".

Напомним, в июне 2015 Россия забраковала украинские стиральные порошки. Якобы отечественные синтетические моющие детские средства не соответствовали требованиям российского индекса токсичности.

Впоследствии россияне запретили стиральный порошок из Украины. Любопытно, что под удар попал бренд "Ушастый нянь", который принадлежит российской косметической компании "Невская косметика" и в Украине производился по лицензии.