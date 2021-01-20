Украинцам готовят новые тарифы на газ: когда их ждать

В Украине весной или летом 2021 году введут годовые, но при этом рыночные тарифы на газ. Поэтому министерства энергетики, развития экономики, социальной политики, а также профильная нацкомиссия по энергетике и Антимонопольный комитет уже получили поручения от Кабинета министров.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства 20 января.

Ведомства должны до конца января разработать "долгосрочные инструменты", которые помогут сбалансировать украинский рынок газа.

Читайте также: Зеленский поручил проверить платежки на газ и отопление для украинцев

Реклама

"Все газоснабжающие компании уже этой весной или летом должны представить людям свои годовые продукты", - сказал Шмыгаль.

Напомним, ранее Кабинет министров снизил цену на газ для населения до 6,99 грн за кубометр. Такая предельная цена вводится с 1 февраля и будет действовать максимум до 31 марта (если карантин не закончится раньше, что маловероятно). Шмыгаль уже объяснял, что это решение не означает отказа Украины от развития рынка газа.

Кроме того, в Украине также урезали тарифы на распределение газа. Такое решение приняла НКРЭКУ после консультаций с правительством и депутатами Верховной Рады.