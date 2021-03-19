Украинцам с долгами по валютным кредитам дали еще один шанс

В Украине пытаются окончательно решить проблему валютных заемщиков, которые не смогли платить по кредитам после обвала гривни в 2008 и 2014 годах. Долги хотят реструктуризировать, в некоторых случаях задолженность могут списать, а прежние выплаты по неустойкам зачтут в погашение.

Такой план предлагают законопроекты № 4475, 4398 и 4399, которые приняла Верховная Рада в первом чтении 19 марта. Их планируют доработать ко второму чтению.

По сути, документы предлагают перевести валютные кредиты в гривневые по современному курсу. При этом должникам дадут право ежемесячно погашать оставшуюся часть долга в течение 10 лет. Остается право досрочного погашения как всей суммы, так и части кредита.

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Некоторые суммы подлежат списанию, но само тело кредита и начисленные проценты должны быть погашены. Списанные суммы выводятся из-под налогообложения, чтобы их не смогли зачесть в доходы должника.

Напомним, в Украине с 2014 года действует мораторий на взыскание имущества по валютной ипотеке. Сейчас его продлили до 21 апреля 2021 года.

В 2015 году банки уже обязывали реструктуризовать валютные кредиты украинцев, но в итоге проблема так и не была решена окончательно.