Украинцам облегчат жизнь: сменить оператора и оставить номер можно будет за день

Обращаться к старому мобильному оператору уже не нужно

С 1 декабря в Украине заработает упрощенная процедура MNP – смены мобильного оператора с сохранением номера телефона.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

Как напомнили в Минцифры, услугу по переносу абонентских номеров в Украине начали предоставлять еще с мая-2019, и за два года операторам поступило около 200 тыс. официальных обращений, но 40% заявителей отказали из-за излишней бюрократии.

Ежегодно мобильных операторов покидают более 7 млн пользователей, хотя часть из них могла бы воспользоваться услугой смены оператора.

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В министерстве говорят, что новая процедура значительно облегчит жизнь абонента, который хочет оставить свой номер телефона, но сменить мобильного оператора:

номер перенесут оперативно: максимум за день, а не за 3-4;

абонент должен обратиться только к новому оператору (а не к двум, как было раньше), а договор с прежней компанией расторгнется автоматически;

пользователи без контракта смогут оставить свой номер при смене оператора по упрощенному порядку – регистрация у предыдущего оператора не требуется.

5 апреля Минюст уже зарегистрировал изменения, разработанные Нацкомиссией по государственному регулированию в области связи.

Напомним, сайт "Сегодня" объяснял, что такое услуга по переносу абонентских номеров MNP (Mobile Number Portabilit) и как она работает.

Мы также рассказывали, что в Украине мошенники придумали новую схему. Теперь наготове нужно быть тем, кто в интернете продает смартфон, ноутбук или другие гаджеты. Что делать, чтобы не попасться на крючок аферистов:

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