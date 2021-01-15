Украинцам пообещали новые тарифы на газ: годовые, но рыночные

Внедрение в 2020 году в Украине рынка природного газа дало возможность получать справедливую рыночную цену без коррупционной составляющей, каких-либо манипуляций, установления тарифов неизвестно от какой базы.

Об этом премьер Денис Шмыгаль рассказал в интервью телеканалу "Украина 24".

"Эта рыночная цена летом была очень низкой. Многие воспользовались этим, заключили соответствующие договора на годовые поставки газа. Кто-то заключил их по 4,7 грн, кто-то – по 6,7 грн. Но сегодня, к сожалению, в связи с сезонным фактором цена на рынках, на биржах растет. Она растет и для потребителей. Мы были вынуждены выходить и обращаться к людям с тем, что правительство будет ограничивать рост такой цены. Это такое верхнее ограничение", – объяснил глава украинского правительства.

По его словам, сейчас Кабмин работает над тем, чтобы подготовить годовой продукт для украинцев.

"Не ежемесячный – когда цена каждый месяц может расти и падать, а годовой продукт, когда цена будет фиксированной на год. Но в любом случае она будет рыночной. Мы не отойдем от рыночного регулирования. Это на самом деле выгодно для людей, и многие это уже ощутили", – резюмировал Шмыгаль.

Напомним, ранее Шмыгаль сообщал, что в Украине урежут тариф на транспортировку газа. Тем самым будет сокращена окончательная цена газа для потребителя.

Также сообщалось, что в планах Кабмина – временно ввести с 1 февраля госрегулирование цены на газ как товар и установить ее на уровне 6,99 грн за кубометр. В фактический тариф на газ, как известно, входят и цена, и плата за транспортировку.

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