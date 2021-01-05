Украинцам разрешили пополнять банковские карточки на почте

Новая услуга работает более чем в 3000 отделений "Укрпочты"

Теперь пополнить карточку любого украинского банка платежных систем Visa и Mastercard можно на почте. Условия зачисления зависят от банка-эмитента карты, но есть несколько общих правил:

пополнение работает более чем в 3000 отделениях, оборудованных платежными терминалами;

зачислить на карту можно сумму от 50 до 4999 грн за одну операцию;

комиссия за услугу составляет 1,5% от суммы пополнения, но не менее 10 грн.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрпочты".

Чтобы пополнить карту, нужно назвать оператору почтового отделения сумму пополнения, иметь при себе соответствующее количество наличных с учетом комиссии, а также банковскую карточку, которую нужно пополнить. Если карта отсутствует, клиент может совершить сделку, указав оператору 16-значный номер карточки.

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Кроме пополнения платежной карточки в отделениях "Укрпочты", клиенты также могут снять без комиссии средства с банковской карты Visa, Masterсard, "Простір".

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Напомним, в мае Верховная Рада дала старт превращению "Укрпочты" в банк. Принятый в первом чтении законопроект предполагает, что в Украине введут юридическое понятие "почтовый счет", его можно будет открыть, собственно, на почте. Если документ будет окончательно принят, "Укрпочта" сможет выпускать и обслуживать платежные карты, а также привлекать депозиты от бизнеса и населения и т.д. Против таких новаций выступает Национальный банк.

Ранее также сообщалось, что "Укрпочта" запускает 500 передвижных отделений еще в шести областях. Общая стоимость инвестиций в мобильные отделения – более 1 млрд гривен.