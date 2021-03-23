Украинцам заплатят за побочку от вакцины: какая светит компенсация

Верховная Рада сняла с производителей и медиков ответственность за любые побочные эффекты из-за прививки против ковида. Но уже через две недели Кабмин должен представить государственный механизм возмещения в случае осложнений. Сайт "Сегодня" разбирался, кто ответит за "побочки" от вакцины против COVID-19.

Министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге заявил:

"Правительство Украины берет на себя ответственность за применение этих вакцин и за любые непредсказуемые последствия. С этой целью будет создан соответствующий фонд по покрытию ущерба, который может быть нанесен в результате использования вакцины".

Фонд должен быть внушительным, считает инфекционист, директор Revival Institute for Future Вадим Аристов. Например, в США предусмотрены компенсации от 300 тыс. до 500 тыс. долл. При этом удовлетворяют одно обращение на 1 млн введенных вакцин. В ЕС также не на все риски распространяется компенсация, а лишь на часть.

Какие решения разработает Кабмин, пока неизвестно. Также непонятно, как украинцы смогут доказать, что побочное действие вызвано именно вакциной, чтобы иметь право на компенсацию.

Вадим Аристов рассказывает:

"В Украине должен быть прозрачный механизм. Большой фармбизнес не любит признавать связь побочных действий с препаратами. Доказать это очень трудно: нужны научные оценки, юридические расходы. Поэтому правительство должно создавать механизм, который избавляет от необходимости что-то доказывать. Человек должен зафиксировать, что произошло после введения вакцины, и сообщить об этом и в большинстве случаев получить компенсацию".

Но процедура информирования о побочных эффектах в Украине очень сложная, хотя данные сейчас собирают в режиме онлайн. Сообщать о побочных действиях препаратов можно на сайте aisf.dec.gov.ua. Однако система сбора данных работает даже не во всех браузерах, о чем предупреждают на самом портале.

"Из-за сложного механизма сбора теряется большое количество сообщений о побочных реакциях. Даже у врачей нет времени вносить столько данных. Если таким образом продолжит работать и фонд компенсации, то, скорее всего, никто не сможет получить никаких возмещений", – добавляет Вадим Аристов.

Сайт "Сегодня" сообщал, что власти намерены усилить поддержку украинцев на случай, если будут опасные побочные эффекты от антикоронавирусных прививок.

Напомним, 19 березня Верховная Рада приняла в целом законопроект № 5247, которым снимается ответственность с производителей вакцин от COVID-19 за последствия прививок. За закон проголосовали 236 народных депутатов.

Видео: Сегодня