Украинцев атаковали газовщики: пенсионеров с долгами обманывают и даже избивают

Во время карантина в Украине запрещено прекращать любые коммунальные услуги, даже должникам. Но газовщики стали идти на хитрость. Чтобы заставить людей платить, они перекрывают газ под предлогом несуществующей утечки. А иногда и вовсе перерезают трубы или даже применяют физическую силу.

Корреспондент "Сегодня" Максим Урлапов пообщался с жертвами произвола газовщиков и узнал, что можно сделать в такой ситуации.

Жилица частного дома в Фастове Валентина Михайловна едва ходит – недавно перенесла инсульт. Недавно в ее двор через незапертые ворота зашел сотрудник газовой службы, подошел к трубе и перекрыл газ. Даже не стал звать хозяев. Когда женщина вышла на крыльцо и спросила, что он делает, газовщик, запинаясь, сказал, что у нее якобы утечка газа. Валентина Михайловна сразу не поверила. И действительно – когда ее сын отправился в газконтору, там ему сказали совсем другое.

"Ему ответили: вам не подключат, потому что есть задолженность за газ. И пока вы не погасите задолженность, газ никто подключать не будет. Я считаю, что это мошенничество. Это было сделано ради того, чтобы отключить газ и вынудить нас заплатить долг", – рассказала Валентина Михайловна.

И таких случаев очень много. Под офисом газовой компании выстроилась длинная очередь обманутых людей, рассказывает сын Валентины Михайловны. Среди них много пенсионеров. Также есть беременные и матери с маленькими детьми. Люди уверены, что газконторы идут на хитрость из-за запрета отключать газ во время карантина.

Валентина Михайловна старается платить за газ сколько может. Но долг все равно вырос до 8 тысяч гривен. Женщина хотела оформить реструктуризацию, но для этого нужно сразу заплатить половину суммы, а таких денег нет. До инсульта она исправно платила за голубое топливо, а теперь уже не может – много денег уходит на лекарства. Газовщикам она пообещала, что за лето выплатит весь долг. Но ее не стали слушать. А из-за отключения газа температура в доме упала до 9-12 градусов. Для тех, кто перенес инсульт, такие условия недопустимы.

В селе Гора Киевской области сотрудник облгаза вообще избил супружескую пару пенсионеров. Они сопротивлялись отключению газа в их доме. Женщине в итоге наложили шесть швов на лицо, диагностировали сотрясение мозга. Ее муж, который недавно перенес инсульт, тоже попал под кулаки газовщика.

Что делать?

Мы решили сами узнать у газовщиков, почему они идут на такие меры. Но внутрь газконторы съемочную группу не пустили из-за карантина. На журналистские запросы ни в "Киевоблгазе", ни в "Киевоблгазсбыте" никто не ответил. В "Нафтогазе Украины" же говорят, что такие методы незаконны.

Людям советуют писать жалобы НКРЭКУ. Это можно сделать по электронной почте – адрес есть на сайте Нацкомиссии. Каждое обращение там обязаны проверить. В НКРЭКУ есть технические специалисты, которые могут установить, соврала ли газконтора про утечку газа. Штраф – до 85 тысяч гривен за каждый такой случай.

"Это работает. Сейчас регулятор очень тщательно относится к таким случаям. Потому что такие случаи не единичны. Такие случаи будут системно наказаны – не только одноразовым штрафом, но и системно. До того, что будут забирать лицензию", – говорит представитель "Нафтогаза" Максим Рабинович.

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Также можно подать в суд с требованием компенсировать материальный и моральный ущерб. Некоторые жители Фастова так и поступили.

А избитая представителем газсбыта Галина Петровна собирается сменить поставщика. Сделать это можно легко и очень быстро. Уже больше миллиона украинцев воспользовались этой услугой.

И если вашим поставщиком будет не облгазсбыт, а другая компания, то и терроризировать перестанут. По закону эти организации должны быть четко разделены. И то, что они действуют в сговоре, – это уже грубое нарушение, за которое предусмотрены санкции, вплоть до лишения лицензии.

Напомним, 31 марта в Украине закончилось действие фиксированного тарифа на газ – 6,99 грн за кубометр. То есть с 1 апреля тарифы снова стали рыночным и могут расти, это было в конце прошлого года. Правда, пока экономических предпосылок для этого нет – к лету газ дешевеет на мировых рынках.