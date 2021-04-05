Украинцев обязали заменить старую проводку: как это сделать

Государственная комиссия обязала украинцев заменить электропроводку. Устаревшие электросети в домах – это давняя проблема, а к тому же опасная. Немало пожаров связано именно с тем, что проводка не выдержала напряжения. Старые провода рассчитаны на всего 3 кВт, а только один электрочайник тянет 2 кВт. В лучшем случае выбивает пробки на счетчиках, а в худшем – начинает гореть сама техника, причем вместе с домом.

В том, как будем сообща менять электропроводку и сколько это стоит, разбирался корреспондент "Сегодня" Дмитрий Волков.

Что не так со старой проводкой

Глава ОСМД Василий Рудницкий уверен: напряжения в сетях жилых домов перестало хватать из-за того, что в квартирах украинцев стало больше техники.

"Когда строился дом, тогда вы сами понимаете, какая была бытовая техника. Телевизор, холодильник, пять лампочек – это все. Электропроводка отвечала тем нагрузкам. А сегодня в каждой квартире уже столько напичкали бытовой техники, она не выдерживает", – говорит Рудницкий.

Но это не совсем так, ведь нужно учитывать энергоэффективность техники. А она сильно выросла. Например, холодильник советских времен мог потреблять до 500 кВт в месяц. А современный холодильник (даже не самого высокого класса экономии) накручивает всего 170 кВт в год. То же касается пылесосов, телевизоров, стиральных машин и остальных бытовых электроприборов.

Но сейчас часто включают электрический обогрев квартир и домов. И вот здесь уже появляется нехватка энергии. К тому же города разрастаются, а потенциал электросетей за ними не успевает. Не отменяется и износ проводов.

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Пример еще одной причины: строительные компании в Ирпене под Киевом установили трансформаторы значительно более низкой мощности, чем это необходимо потребителям, а ЖЭКи и ОСМД приняли такие трансформаторы на баланс. Как результат, участились аварии, а люди подолгу сидят без света.

В чем проблема с заменой сетей

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере коммунальных услуг и энергетики (НКРЭКУ), выпустила постановление № 475. Согласно этому документу, в хрущевках придется переделывать старые электросети на новые, более мощные (до 5 кВт). А временные трансформаторы в новостройках должны уйти в небытие.

Правда, все это произойдет не по мановению волшебной палочки, а за деньги жителей домов.

"Этот трансформатор принадлежит нашему кооперативу. Согласно постановлению № 475, нам, вероятно, придется заменять его на более мощный. А заодно и проводку. Это сотни тысяч гривен. Объявить, чтобы пенсионеры – а здесь их большинство – принесли по 20 000 гривен, серьезно?" – недоумевает глава правления садоводческого общества "Світанок" Дмитрий Волков.

Жильцы кооператива подтверждают его опасения. Говорят, что сумма неподъемная. Максимум, который могут заплатить – 200-300 гривен в месяц.

И что делать?

В городах для ОСМД действуют программы компенсации ремонтов и реконструкций. Глава одного из объединений жильцов Василий Рудницкий рассказывает, что уже давно пользуется столичной программой "70/30". И в ней действительно есть пункт "Капитальный ремонт или техническое переоснащение внутридомового электрооборудования".

Принцип прост – ОСМД создает проект, пишет обоснование и подает заявку. Если комиссия одобряет проект, например, стоимостью в 1 млн гривен, то город заплатит 700 тыс. гривен. Еще 300 тыс. нужно собрать самим жильцам.

В ОСМД, которое возглавляет Василий, с помощью компенсаций уже утеплили дом, модернизировали систему отопления и заменили кабели в лифтах. Сейчас обратились к местной власти с проектом по замене проводки. Получилось, что каждому жителю придется заплатить по тысяче гривен.

Поэтому жителей крупных городов в перспективе ждет новая реальность. А за их пределами сушат головы и рассчитывают, что в правительстве придумают программы компенсаций и для них.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Украине пока сохранили льготный тариф на электроэнергию 1,68 грн. С 1 января 2021 в Украине отменено действие льготного тарифа на электроэнергию для населения на первые 100 кВт⋅ч в месяц. С этой даты действует единая цена на весь объем месячного потребления – 1,68 грн за кВт⋅ч.

Даже после этого цена за электричество осталась примерно в два раза ниже реальной рыночной стоимости.

Также в Верховной Раде объясняли, зачем уравнивать цену электричества для украинцев и промышленности.