Украинцев подкарауливают и грабят возле банкоматов. Как защититься?

Чаще всего нападают на пожилых людей

Воры и грабители поджидают украинцев под банкоматами и кассами банков. Жертвами чаще всего становятся пожилые люди, которые снимают наличные. Новостям "Сегодня" стало известно о недавнем случае, когда пенсионерку подкараулили прямо у отделения. Преступник вырвал из рук женщины сумку и убежал. К счастью, обошлось без травм, но и от них никто не застрахован.

Корреспондент Георгий Маринов расспросил экспертов и выяснил, как себя вести, если нужно обналичить крупную сумму.

В первую очередь специалисты советуют не распространяться о своих планах – ни среди знакомых, ни тем более в социальных сетях.

"Если вы снимете большую сумму денег, не говорите об этом в Сети. Вообще как можно меньше распространяйтесь, что, когда и где снимаете", – говорит специалист по безопасности Руслан Болгов.

Не лишним будет взять с собой в качестве компании близкого человека с хорошей физической подготовкой, добавляет эксперт.

Видео: Сегодня

А если речь идет о совсем крупных суммах, лучше не поскупиться и нанять охрану, уверена директор департамента рисков банковского учреждения Елена Домуз:

"Я бы советовала нанять государственную или частную охрану. Как правило, это бронированный автомобиль, что позволяет человеку безопасно добраться из одного места в другое".

Такую услугу предоставляют в любом банке по предварительной договоренности. Стоит защитное сопровождение около тысячи гривен.

Лучший способ защититься, говорят эксперты, – вообще не использовать наличные для крупных покупок. Тем более что при покупке недвижимости, например, даже по закону требуется безналичный расчет.

"На сегодня расчеты как карточкой, так и по системе электронных платежей, относительно безрисковые", – говорит Домуз.

А комиссия за услугу по переводу средств будет не выше, чем плата за сопровождение инкассаторов.

Напомним, ранее украинцам разрешили обменивать наличные доллары через банкоматы и терминалы и получать на свой счет безналичный эквивалент в гривне.

Клиентам при этом нужно учитывать, что на такие операции автоматически распространяется введенный в Украине в 2020 году финмониторинг. Происхождение средств не будут проверять, если сумма менее 5000 гривен (30 тыс. грн в случае оплаты кредита).