Украинцев предупредили о новой афере в Сети: мошенники воруют с карты все деньги

В Сети появился новый вид мошенничества, в результате которого украинцев лишают всех денег на банковской карточке, а если карточка кредитная – то и вгоняют в долги.

Об этом известный велогонщик из Харькова Виктор Водолага сообщает на своей странице в Facebook.

По его словам, аферисты используют крупнейший в Украине сервис объявлений купли-продажи и применяют очень простую "схему" с оплатой товара якобы через OLX-доставку.

Мошенники создали "клон" официального сайта сервиса объявлений и сбрасывают в стороннем мессенджере потенциальной жертве ссылку для заполнения данных. Продавцу товара нужно ввести ФИО, контактный номер телефона, после чего выскакивает новое окошко, где нужно указать реквизиты банковской карточки: 16-значный номер, срок ее действия, CVV (конфиденциальный код проверки подлинности карты, который не запрашивают даже сотрудники банка) и остаток средств на счету.

В итоге, имея эти данные, аферисты сливают с карточки жертвы все деньги, а если она еще и кредитная, то загоняют в долговую яму, пишет Водолага. По словам велогонщика, его так попытались обмануть дважды за день, но безуспешно.

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Руководитель отдела бизнес-аналитики OLX Украина Виктор Нобиуз сообщает, что онлайн-шопинг находится на 5-м месте среди целей киберпреступников (после программного обеспечения, финансовых институтов, банковских операций и соцсетей) и, согласно международным прогнозам, атак на обычных пользователей становится все больше.

По его словам, количество мошеннических атак против пользователей OLX начало увеличиваться весной, в локдаун, и достигло пика в декабре 2020 года (примерно 4200 атак против продавцов, 1500 – против покупателей), когда украинцы массово покупали-продавали товары онлайн накануне Нового года.

Эксперт показал механизм, с помощью которого мошенники обманывают доверчивых украинцев:

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что в Украине появился новый вид мошенничества, когда доверчивая жертва обманщиков может потерять тысячи гривен из-за махинаций со службой такси.

Также напомним, что у киевлянки аферисты украли 54 тысячи гривен. Сайт "Сегодня" объяснил, как не стать жертвой интернет-мошенников?

Сюжет Ирины Каминской и Дмитрия Данченко Видео: Сегодня