Украинцев предупредили о подорожании яиц до 40 гривен за десяток

Омлеты и яичница могут стать деликатесом. Украинцев предупреждают: десяток яиц скоро может подскочить в цене до 40 гривен. Главная проблема – сокращения поголовья птицы, ведь содержать ее стало очень дорого.

Такой прогноз обнародовала Ассоциация животноводов Украины.

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Уже в конце декабря себестоимость производства яиц составляла 22 гривни за десяток, а в магазинах за них просили от 30 гривен.

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Как объясняют производители, урожай зерновых в Украине ухудшился, а потому подорожали корма для птицы. Высокие цены и нехватка комбикорма заставляют производителей сокращать или даже сворачивать бизнес. А вот спрос на яйца остается высоким. Соответственно, цена будет расти, говорят птицеводы.

Напомним, ранее эксперты также отмечали, что украинцев ждет неотвратимый рост цен на сахар.