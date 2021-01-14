Украинцев просят не покупать телевизоры и смартфоны из России: агрессор наращивает влияние

Кабмин и СНБО должны предотвратить поставки такой техники в Украину

Нацсовет по телевидению и радиовещанию обратился к производителям и поставщикам телевизоров, медиаплееров, а также смартфонов и других современных устройств, которые позволяют использовать специальные программы для приема и просмотра медиаинформации с использованием интернета, с настоятельной просьбой как можно скорее отказаться от поставок такой техники из России.

Об этом сообщается на сайте регулятора в четверг, 14 января.

Нацсовет также просит производителей и поставщиков этого оборудования отказаться от ввоза в Украину техники, производимой для реализации и использования в России.

Регулятор напомнил, что правительство страны-агрессора 31 декабря 2020 года утвердило перечень программ, которые должны быть предварительно установлены на отдельные виды техники. В частности, Нацсовет опасается того, что на телевизоры с функцией Smart TV и их аналоги будут установлены приложения для просмотра ряда телеканалов и сервисов, запрещенных для распространения в Украине.

Нацсовет также заботит то, что на смартфоны и другие портативные устройства, произведенные в России, или произведенные для реализации и использования на ее территории, будут установлены приложения от компаний, подпадающих под санкции на территории Украины.

"Мы обращаемся к сетям розничной торговли и частным предпринимателям также с просьбой прекратить практику установления программ, которые позволяют просматривать запрещены каналы или пользоваться запрещенными сервисами, при продаже электронных устройств конечному потребителю", – отмечается в сообщении Нацсовета.

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Регулятор также обратился к Кабинету министров и СНБО с просьбой приложить усилия для предотвращения поставок такой техники в Украину.

"Иначе это приведет к созданию дополнительных рисков для общественного спокойствия, усилит информационное влияние государства-агрессора, даст новый толчок развитию пиратства в Украине", – считают в Нацсовете.

Напомним, в феврале-2020 Нацсовет по телевидению запретил ретрансляцию трех российских телеканалов – "Еврокино", "Топшоп ТВ" и "Зоопарк".

Также напомним, что регулятор в 2020 году запретил ввоз в Украину из России ряда книг из-за пропаганды государства-агрессора и коммунистического тоталитарного режима и его символики.

О том, как смотреть закодированные каналы – смотрите в сюжете:

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