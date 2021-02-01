Украинцев пугают цены на продукты: что подорожало сильнее всего

От цифр на некоторых ценниках в магазинах хочется схватиться за сердце. Яйца продают уже по 40 грн за десяток. Еще немного – и на ценовой хит будет претендовать подсолнечное масло по 42 грн за литр и сахар – по 20,9 грн за кг.

Да и прогнозы на год неутешительные – потребительские цены могут вырасти до 25%. Корреспондент Виталий Литвин разбирался, что подорожало.

Как подсчитали в Госстате, официальная инфляция составляет 5%. Этот показатель – один из самых низких за последние годы. Но специалисты из государственного статуправления принимают в расчет только дешевые продукты, так называемые социальные.

"Показатель инфляции в Украине очень далек от реальности. Это расчет еще по советским стандартам, по так называемому потребительскому набору. В нем на сегодня 336 наименований товаров и услуг. Подавляющим большинством из них украинцы мало пользуются или не пользуются вообще", – объясняет глава комитета экономистов Украины Андрей Новак.

До половины доходов украинцы тратят на продукты питания. Это очень высокий показатель. Для сравнения: европейцы на питание тратят около 10% дохода.

Сергей Васильченко тщательно ведет домашнюю бухгалтерию с 2016 года. Он поможет разобраться, какой оказалась инфляция в прошлом году на самом деле.

"Наибольший рост, почти до 40%, наблюдался по сахару, подсолнечному маслу, гречневой крупе и по куриным яйцам", – признает глава директората агропромышленного развития Минэкономики Николай Мороз.

Яйца

Цены на яйца начали взлетать перед новогодними праздниками. По расчетам президента ассоциации УКАБ Владимира Лапы, за год десяток яиц подорожал на 30%. С такими цифрами согласен и Васильченко.

Летом цены на этот продукт заметно опускались, но потом снова вернулись к росту. Зимой куры несутся меньше, к тому же подорожал корм. Недополученную прибыль от продаж производители решили переложить на потребителей.

Сахар

Сахарный песок тоже постепенно становится золотым – за год он подорожал на 47%. С этим не спорят и в Минэкономики:

"В предыдущие сезоны у нас было его перепроизводство, и на рынке был избыток. Остатки создавали давление на ценовую ситуацию. В этом году уменьшились посевные площади сахарной свеклы, и сахара произвели примерно на уровне потребления", – объясняет Мороз.

Гречка

Гречневая крупа за год прибавила 34%. Перед новым годом по интернету гуляла шутка: мол, красную икру можно не покупать – достаточно поставить на стол пачку с гречкой.

Чиновники объясняют: цены на гречку в Украине меняются в рамках трехлетнего цикла. Сначала крупа дорожает, фермеры наращивают посевы, происходит перепроизводство, крупа дешевеет, фермеры уменьшают посевы, гречки начинает не хватать, и цикл повторяется.

Кроме того, иногда цену сдерживают за счет китайской или казахской гречки. Часто – низкого качества.

Подсолнечное масло

По подсчетам Василенко, за последний год масло прибавило в цене как минимум пятую часть. За последние несколько лет – с 29 до 37,6 грн. По данным Госстата, кстати, даже дороже – более 40 грн.

Мясо и молоко

Продукты животного происхождения прибавили в цене сравнительно немного – 2-4%. Тут отечественным переработчикам наступают на пятки европейские конкуренты.

В ЕС у фермеров есть государственная поддержка. Поэтому европейские игроки беспрепятственно выходят на украинский рынок с качественной продукцией и очень приятными для потребителей ценами.

В итоге украинские производители вынуждены хитрить, отмечает Васильченко. Например, постоянно уменьшать объем упаковки, чтобы покупатель не обратил внимания на рост цены.

"К примеру: твердый сыр. Покупаешь сначала 200 грамм. Через некоторое время – 185, потом уже 160 грамм", – рассказывает Васильченко.

Фрукты

За год они прибавили в цене 12%. Отдельного внимания заслуживают отечественные яблоки. Летом 2020-го доходило до абсурда – выгоднее было покупать импортные экзотические фрукты, чем местные яблоки. Даже в июне цена на них достигала почти 50 грн за килограмм.

Хлеб

Из-за подорожания зерна, а также энергоносителей, за год почти на 9% подорожал хлеб. На 10% он может подорожать еще и в этом году. А премиальные сорта – даже на треть.

Овощи

Это один из немногих подешевевших продуктов.

"Если смотреть на овощи, то это минус 12%.Осенью прошлого года картофель стоил 15 грн за килограмм, сейчас за 10 грн спокойно можно купить в супермаркете", – подсчитал советник президента ассоциации УКАБ Владимир Лапа.

Но этот оптимизм теряется на фоне прогноза от Минэкономики. Там считают, что в этом году снова уменьшатся посевные площади. А потому роста цен можно ждать уже этой осенью.

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Что же делать сейчас? Стоит ли заполнять закрома относительно дешевыми продуктами?

"На сегодняшний день я бы не рекомендовал подвергаться паническим настроениям и скупать продукты длительного хранения. Потому что, чего-чего, а продуктов питания в Украине всегда с избытком. Поэтому никакого дефицита я не ожидаю", – говорит глава комитета экономистов Украины Андрей Новак.

Напомним, в конце января капуста в Украине подорожала на 20%. Впрочем, популярный овощ все равно стоит аж на 25% дешевле, чем в тот же период прошлого года.