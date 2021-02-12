Почему в Украине стремительно растут долги за коммуналку и к чему теперь готовиться

На днях украинцы получат счета на оплату коммунальных услугза январь. Суммы в них окажутся больше, чем в прошлогодних платежках, так как выросли тарифы на газ, отопление, воду, к тому же, за окнами мороз. Увы, многие потребители пока не полностью рассчитались за прошлый год. По данным Госслужбы статистики, долги за коммуналку в 2020 году выросли на 9,9 млрд грн по сравнению с 2019 годом и составляют 73,6 млрд грн.

Сайт "Сегодня" разобрался, за что население рассчитывается лучше всего, за что хуже всего, выяснил, чего ожидать в 2021 году и разъяснил, как быть тем, кто не в состоянии полностью оплачивать воду, газ, "ток" и тепло.

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Как растут долги

Госстатистики подсчитала: в декабре 2020 года украинцы оплатили всего 72,6% счетов за коммунальные услуги или 20,3 млрд грн. Это больше, чем в ноябре (было оплачено всего 52,4%), но меньше, чем в декабре 2019 года – было 79,3% или 13,3 млрд грн. При этом в ноябре 2020 года за коммуналку населению начислено 22 млрд грн, в декабре 2020 года – уже 28 млрд грн.

Для сравнения: в декабре 2019 года из-за теплой зимы и более низких тарифов на газ, воду и отопление счета были намного меньше – всего 17 млрд грн.

По итогам 2020 года украинцы недоплатили коммунальным службам 73,6 млрд грн с учетом долгов предыдущих лет. То есть, за год задолженность увеличилась на 15,5%.

Сколько и за что должны

Самые крупные долги населения – за поставки природного газа: на конец декабря 2020 г. задолженность составила 31,5 млрд грн (+3,6 млрд грн по сравнению с 2019 годом). За отопление и горячую воду долг 24,1 млрд грн (+3,7 млрд грн), за электроэнергию – 6,1 млрд грн (+0,7 млрд грн), за холодную воду и водоотвод – 5,7 млрд грн (+1,6 млрд грн), за управление домами – 5,1 млрд (не изменился), за вывоз мусора – 1,1 млрд грн (+0,3 млрд грн).

Лучшие и худшие

По итогам 2020 года лучше всего украинцы рассчитывались за холодную воду и водоотвод – оплата 101,2% (погашена часть предыдущих долгов), за вывоз мусора – 100,2% за управление многоквартирными домами- 100%. Хуже всего оплачивали отопление и горячую воду – 58,1% и природный газ – 69,9%. За электроэнергию оплата составила 89,3%.

Мы определили лучших и худших плательщиков за комуслуги по регионам как в целом, так и по видам услуг.

Самый высокий уровень оплат в Черновицкой области – 86,5%, самый низкий в Луганской – 63,1%.

Лучше всего платят за газ также на Буковине – 85,9%, хуже всего – в Одесской области – 52,7%.

Самый высокий процент оплаты счетов за отопление на Волыни – 87,6%, самый низкий – на Херсонщине – 34,2%.

За холодную воду лучше всего платят в Черновицкой области – 111,5% от выставленных счетов, то есть погашают накопленные долги. А хуже всего – в Волынской – 86,6%.

За обслуживание домов в лидерах по оплате Закарпатье – 117,1%, в аутсайдерах Луганщина – 94,5%.

За вывоз мусора лучше всего рассчитываются жители Житомирщины, хуже всего – жители Днепропетровщины – 92,1%.

Наконец, по оплате за электроэнергию лучшие снова буковинцы – 97,6% оплат, худшие – запорожцы – 84,4%.

Отдельно приведем цифры по Киеву: в декабре 2020 года жители столицы оплатили за газ 73,2% сумм по счетам, за тепло и горячую воду – 65%, за холодную воду – 105%, за обслуживание домов – 99,8%, за вывоз мусора – 90,% за "ток" – 88%.

Более подробно о расчетах в 2020 году за коммунальные услуги – в инфографике.

Что будет с долгами дальше

Эксперты уверены: долги за коммуналку в 2021 году продолжат рост.

Главных причин три:

увеличение числа тех, кто не может полностью оплатить счета, при этом не получает субсидии;

мораторий на время карантина на отключение потребителей от комуслуг;

нежелание коммунальных структур заниматься взысканием недоимки даже с тех, кто задолжал им десятки тысяч гривен.

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин добавил еще один фактор роста долгов в этом году, прежде всего за газ и отопление: холодная зима, которой не было в сезоне-2019-20 гг.

"Когда за окном сильный мороз, очевидно, что потребление газа и гигакалорий возрастает, это намного увеличивает цифры в платежках, – анализирует Олег Пендзин. – Отсюда такой значительный рост неплатежей в ноябре и декабре прошлого года. До конца отопсезона долги будут стремительно накапливаться. Через два месяца может быть 80 млрд грн задолженности. При этом в Украине почти не действует программа энергосбережения: большинству домовладельцев недоступны дешевые кредиты на термомодернизацию домов".

Глава Нацсовета экономического развития Алексей Дорошенко констатировал, что рост тарифов на коммуналку обгоняет рост доходов населения, что приводит к накоплению долгов.

"В условиях нехватки доходов и моратория на отключение потребителей от комуслуг даже там, где это возможно технически – газ в частном секторе, электроэнергия – люди сделали выбор, на что можно не тратить деньги: они копят долги за коммуналку. Их рост до конца отопсезона превысит 80 млрд грн. А весной и летом долг будет постепенно сокращаться".

Как быть тем, кто не может оплачивать комуслуги

Напомним: украинцам, расходы у которых по счетам превышают 15% доходов, государство предоставляет субсидию на оплату коммунальных услуг. Но не всем: кому из малоимущих субсидия не положена, читайте в статье Субсидии на коммуналку: ответы на 10 главных вопросов

По данным Минсоцполитики, в декабре 2020 года субсидии получали 3,05 млн домохозяйств (20,3%), в январе 2021 года – 2,78 млн (18,5%). Очевидно, что, в сочетании с ростом оплаты за отопление из-за нынешней суровой зимы, снижение количества субсидиантов приведет к накоплению новых долгов за коммунальные услуги.

Цивилизованный выход для неплательщиков – реструктуризация (рассрочка) долгов. Увы, таких людей среди должников мизер. По данным Госстатистики, за январь-декабрь 2019 года было заключено всего 68,6 тыс. договоров на 532,5 млн грн (0,8% от суммы всех долгов). За январь-декабрь 2020 года было заключено 47,1 тыс. договоров на 500,4 млн грн (менее 0,7% от суммы всех долгов).

Те, кто не хотят тратить лишние деньги на "обогрев улицы", ищут и находят пути решения проблемы. Подробнее смотрите в сюжете.

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