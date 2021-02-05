Украинцы пересаживаются на подержанные авто

В Украине снова выросла доля б/у автомобилей среди машин, которые прошли первую регистрацию. В январе на украинские номера перешли 25,6 тыс. импортных машин с пробегом. Это в 4,5 больше, чем регистраций новых авто за январь.
В итоге импортный секонд-хенд занял 82% первичного рынка "легковушек". То есть 8 из 10 регистрируемых автомобилей в Украине – подержанные.
Об этом сообщили аналитики ассоциации автопроизводителей "Укравтопром".
При этом автомобили старше 10 лет составили 45% подержанных авто. Еще треть регистраций б/у машин пришлась на модели 6-10-летней давности.
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А самым популярным на рынке импортного секонд-хенда стал Renault Megane. Подержанное авто такой модели зарегистрировали 1577 украинцев.
Напомним, ранее аналитики подсчитали, что украинцы стали активнее покупать авто для бизнеса. Спрос на грузовики, микроавтобусы и другие специализированные машины вырос в начале 2021 года, даже несмотря на локдаун.
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