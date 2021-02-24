Украинцы подсели на авокадо: откуда везут модный фрукт

За последние годы импорт авокадо в Украину вырос в разы

Украина на фоне моды на здоровое питание стала активным импортером плодов авокадо. За последние 5 лет темпы импорта росли в среднем на 45% ежегодно. За это время закупки авокадо в целом выросли в 6 раз в натуральном выражении и в 8 раз в денежном.

По итогам 2020 года в Украину импортировали 10,8 тыс. тонн авокадо – на 28% выше аналогичного показателя прошлого года. На плоды потратили 28,4 млн долларов, свидетельствуют данные аналитиков УКАБ.

Ключевыми поставщиками авокадо в Украине являются страны с жарким климатом. ТОП-5 экспортеров в 2020 году выглядел так:

Перу (23% импорта в натуральном выражении). Израиль (16%). Кения (15%). Южная Африка (12%). Испания (10%).

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"Основной причиной стабильно растущего импорта стал тренд здорового питания, который наблюдается как в мире, так и в Украине. Это привело к популяризации авокадо – чрезвычайно питательного и богатого витаминами и микроэлементами фрукта", – отмечает аналитик УКАБ Светлана Литвин.

Напомним, также украинцы начинают потреблять все больше кофе – импорт кофе за последние пять лет вырос на 63%. При этом больше половины кофе импортируется в сыром виде и перерабатывается уже на территории Украины.

А о том, как приготовить завтрак, используя авокадо, смотрите в сюжете с Екатериной Бужинской: