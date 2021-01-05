Украинцы поставили годовой рекорд по покупке новых грузовиков: ТОП-5 марок

Лидер предыдущего года умудрился растерять 40-процентный отрыв от преследователей

В декабре 2020 года украинский парк коммерческих автомобилей, к которым относятся грузовики и микроавтобусы, пополнили 1633 новых машины. Это лучший результат за весь прошлый год, который также на 9% превзошел декабрьский показатель 2019 года.

Об этом сообщает "Укравтопром".

Как уточняет издание, даже такого резкого всплеска потребительской активности не хватило для достижения достаточно скромного объема рынка 2019 года. Отставание составляло 6%.

Самой популярной маркой прошлого года в сегменте новых коммерческих автомобилей стал FIAT – 2008 регистраций. К своему результату годичной давности итальянский концерн добавил почти 35%.

Французская марка Renault, автомобилям которой было выдано 1959 номеров, продала на 21% меньше, чем годом ранее, поэтому опустилась на второе место.

Третий результат у Peugeot – 1122 зарегистрированы машины (+ 36% к 2019 году).

На четвертом месте Ford, в активе которого 936 регистраций (+ 2%).

Реклама

Замыкает лидирующую пятерку рынке новых коммерческих автомобилей версии 2020 Citroen – 896 шт. и плюс 49% к предыдущему году.

ТОП-10 марок коммерческих автомобилей выглядит следующим образом.

Напомним, что в 2020-м украинские номера получили 85,5 тыс. новых легковых автомобилей, что всего на 3% меньше показателя 2019-го.

Также напомним, что в 2019-м в Украине упали продажи грузовиков и микроавтобусов. При этом лучше других в сегменте коммерческих авто продавались именно Renault.

А тем временем эксперты опасаются, чтобы Украину не накрыла новая волна автохлама из Европы: