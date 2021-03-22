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Украинцы сбегают из мегаполисов. Подорожает ли загородная недвижимость?

22 марта, 10:58

Ксения Капустинская , Александра Романюк

Повышенный спрос на дома за городом уже изменил ситуацию с ценами

Эксперты заговорили о всплеске интереса украинцев к загородной недвижимости и связали это с пандемией. По их словам, после введения локдауна многие задумались о переезде за пределы мегаполисов – подальше от скоплений людей и поближе к природе.

Как выяснил сайт "Сегодня", это уже сказывается на ценах.

Так, уже в 2021 году пригородное жилье может ощутимо подорожать – на 15-20%, считает руководитель проекта Park Lake City Олег Перегинец:

"Что касается ценовой динамики, то в 2021 году пригородное жилье может подорожать, в зависимости от локации, формата и качества строительства, на 15-20%".

По его словам, в январе-феврале на первичном рынке пригорода в некоторых наиболее востребованных у покупателей объектах цены уже были пересмотрены в сторону увеличения, но пока что средний рост не превысил 3,5-4%.

Подробнее о жилье за городом читайте на сайте "Сегодня" в специальном материале – Переезжаем жить на свежий воздух: что будет с ценами на загородную недвижимость и что раскупают быстрее всего.

Также о ценах на рынке жилья узнавайте в сюжете:

Видео: Сегодня

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Источник: Сегодня

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