Украинцы сбегают из офисов: как устроена удаленка и что меняет новый закон

В марте будет год, как мы живем в условиях карантина. За это время большинству пришлось на собственном опыте узнать, что такое удаленная работа. Сейчас подписи президента ждет закон о дистанционной работе, надомной работе и гибком или смешанном графике.

Как украинцы оценивают удаленку и что меняет новый закон, разбиралась корреспондентка "Сегодня" Инна Христич.

Кто и как работает на удаленке?

Киевлянка Ольга Заборянская – IT-рекрутер, работает на кадровое агентство из Нью-Йорка. Ее начальству все равно, сколько часов в день она проводит за компьютером в поисках кандидатов, – главное, чтобы вакансии были вовремя закрыты. Формат удаленной работы позволяет Ольге много путешествовать. Сейчас, к примеру, девушка находится на Бали. Возвращаться к офисному труду она больше не планирует.

Удаленка становится все популярнее и в украинских компаниях. Кроме айтишников, ее предлагают менеджерам, журналистам, педагогам. Есть и вакансии для пенсионеров – отвечать на телефонные звонки, набирать тексты или изготавливать изделия ручной работы.

Кадровый портал grc.ua провел опрос работодателей:

"27% компаний, вернувшись из локдауна, поддерживают обычный формат работы. А треть, наоборот, за гибридный формат, который дает работникам возможность несколько дней работать в офисе, а остаток недели – удаленно", – рассказывает представитель портала Лариса Онипко.

Как будет по закону?

Во многих учреждениях сотрудники и так находятся на удаленке, но их трудовые отношения все еще оформлены по советским правилам. Эту ситуацию как раз и должен исправить новый закон.

Самое главное – закон разделяет дистанционную и надомную работу. В чем разница, объясняет президент Всеукраинской ассоциации кадровиков Виктория Липчанская:

"Дистанционная работа не привязана к конкретному месту выполнения. Это может быть и дома, и в другом месте, куда работник уехал. А надомная работа выполняется дома, то есть по месту проживания работника".

Дистанционный работник сам управляет рабочим временем. Он может игнорировать трудовой распорядок компании, если такое требование не прописано в договоре.

А вот надомный работник должен придерживаться режима, установленного на предприятии.

Читайте также: Бизнесу запретят формировать штат из ФОПов. Что ждет айтишников?

Но некоторые моменты все равно придется урегулировать в частном порядке. Ведь закон не может учесть все нюансы каждой профессии. Например, водителю невозможно четко установить ни дистанционную, ни надомную работу, говорит Липчанская.

Кстати, официально оформленные дистанционные и надомные работники имеют все гарантии трудового законодательства.

Неожиданные трудности

Некоторые представители современных профессий уже годами работают дома. И они столкнулись с тем, что в четырех стенах иногда бывает... просто скучно.

В таком случае на помощь приходят т. н. коворкинги. Почасовая оплата за пребывание в таком пространстве дисциплинирует и способствует концентрации. А если возникает желание перезагрузить мозг, для этого тоже есть все условия. Кроме возможности выпить кофе в компании, есть и шанс вздремнуть – в некоторых коворкингах организованы комнаты отдыха.

По тем же причинам в тренде оказалось совмещение офисной и удаленной работы. К примеру, Алексей Шалденко руководит командой из 10 человек, они разрабатывают технологию для отслеживания зрительского внимания. Более года его сотрудники работают удаленно, наведываясь в офис при необходимости и чтобы увидеться с коллегами.

"Мало живого общения. Сейчас мы стараемся частично перейти на формат работы в офисе и также соблюдать удаленный режим. Если человек хочет прийти пообщаться, он приходит и радуется общению с коллегами", – рассказывает Алексей.

Напомним, карантин и коронавирус меняют не только форматы работы – под угрозой исчезновения оказались целые отрасли. Ранее мы разбирались, какие профессии переживут коронакризис в Украине, а кому придется искать новую работу.

Кстати, в YouTube появился оригинальный влогер-пенсионер. Фишка его в том, что дед обсуждает горячие темы не сам, а учится жизни у молодежи, советуясь с ней. Это откровенно, местами дерзко и прикольно. Рекомендуем: "Дед Панч и молодежь". Свежий выпуск – о пьяных за рулем.