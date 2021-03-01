Украинцы скупают квартиры в Польше: как это происходит

Наши мигранты не инвестируют в жилье, а приобретают его для себя

Пока в Украине запускают программу ипотечного кредитования под 7%, наши соотечественники активно покупают жилье за границей. В соседней Польше украинские мигранты уже пять лет удерживают лидерство по приобретению квадратных метров.

Коронакризисный 2020 год не стал исключением – среди всех иностранцев, которые покупали жилье Польше, 40% украинцев. Мы обошли по этому показателю немцев, британцев и скандинавов. Некоторые даже оформляют сразу по несколько ипотек.

Семья Радисюков через 1,5 года жизни в Польше купила две квартиры на соседних этажах – в целом 150 кв. м. Ипотеку оформили на 30 лет под невиданные в Украине 4%. Ежемесячно приходится платить столько же, сколько за аренду жилья. А чтобы хватило на первый взнос, продали жилье в Украине.

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Специалисты говорят, что таких семей в Польше становится все больше:

"Люди начали воспринимать Польшу не как место заработка, откуда присылают деньги в Украину, а как место для жизни. Где можно создавать семьи, переезжать, зарабатывать, строить карьеру", – рассказывает консультантка по недвижимости Евгения Кубова.

Сейчас Евгения через социальные сети рассказывает землякам, как купить недвижимость за границей. Запросы на консультации посыпались после того, как Кубова рассказала, что вместе с мужем выплачивает две ипотеки. В одной квартире они живут, вторую – сдают в аренду. В итоге арендная плата полностью покрывает расходы на обе ипотеки, платить остается только за коммуналку.

Такое возможно, если учесть все нюансы. Ипотека в Польше доступнее нашей. Даже несмотря на то, что цены на недвижимость ежегодно растут. Если иностранец имеет вид на жительство и постоянный заработок, он может купить жилье. Кредит дают на 30 лет под 2-5%. Первый взнос – до 20%. Часто приобрести квартиру и платить за нее частями

дешевле, чем арендовать.

"Я плачу 130 евро в месяц за ипотеку. Если бы я арендовала такую же саму квартиру здесь, это было бы минимум 2500 тыс. злотых – 550 евро", – говорит Евгения.

Если покупать жилье за наличные, скорее всего придется объяснять, откуда взялись деньги, и доказывать, что они заработаны честным путем.

Украинцы обычно покупают жилье в больших городах в Польше и даже начинают селиться поближе друг к другу. В Варшаве, например, уже есть спальные районы, которые облюбовали наши мигранты. Большинство украинцев покупают в Польше жилье для себя – в отличие от немцев, британцев или скандинавов, которые только вкладывают в зарубежную недвижимость. Но освоившись в Польше, украинцы тоже начинают понемногу инвестировать и строить.

Конечно, такая ситуация влияет на цены. За пять лет жилье в Польше подорожало на 30%.

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Но эксперты не сомневаются, что украинцы и в дальнейшем будут удерживать лидерство по количеству купленных квадратов.

Квартирами все больше интересуются не только высококвалифицированные специалисты, но и работники. В аналитическом центре трудоустройства GremiPersonal провели исследование, которое показало, что 55% трудовых мигрантов намерены купить или уже купили жилье в Польше. А еще год назад такое желание высказывали лишь 35%.

Напомним, ранее мы рассказывали, как в Киеве на продажу выставили "квартиру" площадью 6 кв. м.