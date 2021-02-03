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Украинцы стали активнее покупать авто для бизнеса: ТОП-5 марок

3 февраля, 14:11

Ксения Капустинская

Локдаун не помешал росту спроса на коммерческие автомобили

Рынок коммерческих авто, к которому относятся грузовики, микроавтобусы и другие специализированные машины, вырос в начале 2021 года, несмотря на локдаун с 8 по 24 января. За месяц украинский автопарк пополнил 901 такой автомобиль – на 6% больше, чем за тот же период в прошлом году.

Об этом сообщили аналитики ассоциации автопроизводителей "Укравтопром".

ТОП-5 популярных брендов новых коммерческих авто в январе:

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  1. Renault – 202 реализованных автомобиля (+36% по сравнению с прошлым годом).
  2. Peugeot – 97 автомобилей (+8%)
  3. Fiat – 90 автомобилей (-36%).
  4. МАЗ – 89 автомобилей (+22%).
  5. Ford – 84 автомобиля (без изменений).

Интересно, что продажи легковых автомобилей в январе обвалились. Это произошло из-за повсеместного закрытия автосалонов согласно требованиям локдауна.

Напомним, за весь 2020 год украинцы приобрели на 3% меньше автомобилей, чем годом ранее, а именно 85,5 тыс.

А о том, как защитить свое авто от угона, узнавайте из сюжета "Сегодня":

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