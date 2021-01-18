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Украинцы теряют потребительский оптимизм

18 января, 15:05

Ксения Капустинская

По итогам года настроения покупателей заметно ухудшились

Индекс потребительских настроений (ИПН) украинцев по итогам 2020 года упал на 26,3 пункта – до 65,9 по 200-бальной шкале. Для сравнения, за 2019 год индекс вырос на 29,9 пункта.

Об этом говорится в исследовании Info Sapiens, которое проводится при поддержке Dragon Capital.

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"Украинцы завершили 2020 год с меньшим уровнем потребительского оптимизма по сравнению с концом 2019 года", – резюмировали аналитики.

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При этом ранее Всемирный банк вдвое улучшил экономический прогноз для Украины.

В то же время, в ООН считают, что почти пятая часть населения Украины окажется за чертой бедности из-за коронавируса:

Видео: Сегодня

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Источник: Сегодня

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