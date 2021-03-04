Украине грозит новый локдаун: как пандемия COVID-19 бьет по инфляции и экономике

Ключевым риском для макрофинансовой стабильности остается возможноеусиление карантинных ограничений в Украине и остальном мире для противодействия распространению пандемии COVID-19.
Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.
В регуляторе отметили, что программы вакцинации в отдельных странах уже доказывают свою эффективность. Но развертывание происходит довольно медленно, поэтому риски усиления карантина в этом году остаются актуальными.
НБУ отмечает, что в некоторых регионах Украины за последние месяцы заболеваемость заметно возросла. Пандемия все еще создает угрозу снижения деловой активности, охлаждения потребительского и инвестиционного спроса. Это, соответственно, может оказывать сдерживающее влияние на инфляцию.
А вот быстрое восстановление деловой активности, оживление товарных рынков, отложенный эффект от масштабных стимулирующих мер, а также вероятная реализация отложенного потребительского спроса создают риски ускорения мировой инфляции. В таких условиях является вероятным, в том числе, и дальнейшее усиление инфляционного давления со стороны стран – торговых партнеров Украины.
По мнению регулятора, имеются также другие риски:
- волатильность на мировых рынках капитала;
- более резкое ухудшение условий торговли;
- эскалация военного конфликта на востоке страны или ее границах.
Напомним, ранее Нацбанк дал прогноз, когда в Украине замедлится рост цен.
Кроме того, Нацбанк в первый раз с 2018-го повысил учетную ставку.
Новости на эту же тему: