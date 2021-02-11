Украине не хватает гречки: за 20 лет производство упало в четыре раза

Наша страна попала в топ мировых покупателей этой сельхозкультуры

За 20 лет объемы производства гречки в Украине сократились в 4,6 раза – до 104 тыс. тонн в 2020 году. Аграрии теперь предпочитают заниматься выращиванием более рентабельных и ориентированных на экспорт культур – пшеницы, кукурузы, подсолнечника и т.д. А нехватка собственной продукции компенсируется дешевым импортом из России.

Такие данные предоставили эксперты Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ).

В итоге Украина одновременно входит и в рейтинг крупнейших мировых производителей (3-е место), и в рейтинг крупнейших мировых импортеров гречки (4-е место).

"Причиной такой ситуации послужила сложившаяся культура потребления гречки в нашей стране с одновременным сокращением объемов ее производства... Тем более, что серьезную конкуренцию составляет более дешевая гречка производства Российской Федерации", – объяснила аналитик Светлана Литвин.

Россия является крупнейшим поставщиком гречки в Украину с долей в 42% от общего объема импорта. При этом цена гречки из РФ на 19% меньше средней цены других поставщиков.

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Гречка не особенно популярна в целом по миру, но очень ценится в странах экс-СССР, Китае, Японии и Корее.

Напомним, чтобы восстановить баланс на рынке, Кабинет министров Украины даже вводил запрет на экспорт отечественной гречки, но он уже снят. Так правительство пыталось дать сигнал производителям, что спрос на гречку высокий, а потому поэтому нужно увеличивать посевные площади под этой культурой.

А подробнее о российской гречке низкого качества узнавайте из сюжета "Сегодня":