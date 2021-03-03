Украинки открывают бизнес вместо трудовой миграции. Две истории успеха

О своих проектах рассказали две украинки: одна основала ретро-бар, другая – открыла кофейню

Мы продолжаем рассказывать о том, как украинцы создают собственный бизнес вместо того, чтобы ехать на заработки.

Корреспондентка "Сегодня" Павлина Василенко узнала о двух историях успеха: Татьяны Овинниковой – бывшей журналистки, которая основала ретро-бар в историческом районе Киева, и Элины Бут, которая вместе с мужем решилась открыть кофейню.

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Журналистику на собственный бизнес Татьяна сменила только со второй попытки. Сначала шила сумки на заказ, а теперь принимает гостей в уютном баре. Свое маленькое заведение Татьяна называет "интеллигентной рюмочной". Ретро-интерьер бара она придумала и воплотила в жизни самостоятельно – интересные вещи подбирала на барахолках.

Чтобы открыть бар в старом квартале столицы, Татьяне пришлось брать в долг у друзей, потому что банки отказывали в кредитах из-за прописки на оккупированной территории.

"У меня луганская прописка. Луганск в оккупации. Здесь я снимаю квартиру, поэтому я неблагонадежный человек, по мнению банковской системы", – говорит Татьяна.

Ее бар выдержал уже два локдауна. И хотя прибыль небольшая, Татьяне хватает на аренду жилья и постепенную выплату долгов.

А вот Элина Бут с мужем открыли свою кофейню в Переяславе прямо между локдаунами. Мечта о собственном бизнесе возникла спонтанно, когда Элина гуляла с ребенком и захотела вкусного кофе.

"Подумала: а почему я сама не могу продавать вкусный кофе?" – делится Элина.

Снимать помещение они с мужем начали в тайне от родителей. Пока делали ремонт, Элина рисовала все эскизы, а муж занимался непосредственно работами. Вся мебель в их кофейне сделана собственными руками.

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Как варить вкусный напиток, научила невестка, а кофейную машину взяли в аренду. На все потратили примерно 60 тысяч гривен.

"Уже в первые месяцы у нас была прибыль. Я получала зарплату, и мы на нее жили. Мы в плюсе, но отбили ли всю сумму, можно будет точно сказать через год", – говорит Элина.

Ее рабочий день длится по 12 часов, но женщина не жалуется. Говорит: это совсем другое ощущение, когда сам себе хозяин. Сейчас Элина планирует расширить ассортимент, сделать летнюю площадку и в конце концов оформить вывеску.

Но и Элина в Переяславе, и Татьяна в Киеве сетуют, что из-за карантина сложно заработать на развитие бизнеса.

А начинающих предупреждают о терпении. Больших прибылей от маленького бара или кафе быстро ждать не следует.

Напомним, заробитчанам обещают кредиты на бизнес в Украине. Такой законопроект разработал Кабмин. Теперь слово – за Верховной Радой.