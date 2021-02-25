Украинки рвутся рожать в США. В чем причина и сколько это стоит

Серди украинок набирают популярность роды за океаном. Причина простая: дети, рожденные в США, автоматически получают гражданство этой страны. А по достижении 21 года могут забрать туда родителей. Тем более что в украинских больницах не редкость поборы и роды "по-черному".

Но стоит американский паспорт для ребенка дорого, узнала в Майами корреспондентка "Сегодня" Зоряна Степаненко. В общей сложности будущим мамам нужно накопить около 30 тыс. долларов.

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Алина Гао собирается стать мамой во второй раз. Она украинка, ее муж – китаец. Пара работает в крупной международной компании и живет буквально на чемоданах – за два года сменила уже четыре страны. Но рожать и в первый, и во второй раз Алина решила именно в США.

"Как и все родители, мы хотим для своих детей самого лучшего. И я считаю, что подарить им американское гражданство – это хорошая инвестиция в их будущее", – говорит Алина.

Для вторых родов она выбрала Майами. Этот город уже стал настоящей Меккой для украинских рожениц. А все потому, что местным медицинским центром руководит украинка. Она же – одна из лучших гинекологов города.

Чтобы стать пациенткой этого медцентра, нужно заплатить минимум 7000 долларов. Половину суммы забирает себе больница, половину – врач, который принимает роды. Но это не окончательный счет.

"Нужно иметь буферный запас денег на непредвиденные расходы. Отдельно оплачивается реанимация, неонатолог... А в случае кесарева сечения или осложненных родов мы всегда зовем неонатолога", – рассказывает гинеколог Светлана Масляк.

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Обычно "родильный тур" длится три месяца. Роженицы приезжают заранее, а домой возвращаются с месячным ребенком. Все в целом – авиаперелет, медуслуги, аренда жилья, проезд и питание – Алине обойдется в 30 тыс. долларов.

В разгар пандемии было еще дороже, говорит консультант по родам в США Оксана Сигиневич. Ведь американские паспорта младенцам вместо трех дней оформляли по три месяца. И все это время матери приходилось обеспечивать проживание в Штатах. Сейчас в Майами практически нет карантина, все организации работают.

По данным "Сегодня", до пандемии в США рожали полтысячи украинок в год. С началом ограничений это количество снизилось вдвое.

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