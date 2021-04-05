Украинские больницы за год получили 90 млрд грн: хватает ли средств и на что их тратят

Украинские больницы первый год получали деньги по новой системе и концу 2020-го накопили 16 млрд грн. Хватает ли им заработанных средств и на что их тратят? Об этом исполняющий обязанности председателя Национальной службы здоровья Украины Андрей Виленский рассказал в интервью сайту "Сегодня".

По его словам, деньги шли на улучшение материально-технической базы, некоторые центры экстренной помощи обновляли парк автомобилей, чего раньше не могли себе позволить из-за нехватки средств. Однако ситуация с коронавирусом вызывала ощущение неуверенности в завтрашнем дне, поэтому медицинские учреждения придерживали средства на своих счетах.

"Многие заведения хранили деньги на счетах. Для сравнения, мы в 2020-м выплатили больницам за медицинскую помощь украинцам 89 млрд грн. А по состоянию на 01.01.2021 по отчетам, которые они подали, у них на счетах оставалось 16 млрд грн. Это большая сумма", – говорит глава НСЗУ.

Такие остатки средств на счетах означают, что они не идут на улучшение условий, повышение заработных плат врачей, а все это ложится финансовым бременем на пациентов. Потому что пациент из собственного кармана оплачивает то, чего медучреждение не предоставляет. Сейчас больницам активно объясняют, что на полученные деньги они могут поднять зарплату врачам или докупить оборудования и расширить перечень услуг, которые они могут предоставлять, чтобы получить еще больше, подчеркнул Виленский.

Он рассказал, что подобная ситуация сложилась у большинства больниц:

"Есть такие медучреждения, которые имели ноль, есть такие, у которых оставались немного средств. Но большинство больниц имели миллион и больше: 1398 больниц имели на счетах от 1 млн грн, 1208 заведений – от 1,5 млн грн".

Виленский объяснил механизм аккумулирования средств:

"Сбережения происходят прежде всего за счет пациента. Мы понимаем, что неформальные оплаты все еще распространены в нашей стране. Если доктор условно получает официально 10 тысяч, а его совокупный доход в месяц – 20 тысяч, то кто эти 10 тысяч еще добавляет? Пожалуй, пациент".

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Поэтому деньги, которые находятся на счетах учреждений, могут и должны быть использованы на повышение зарплат врачей, подчеркивает глава НСЗУ. С повышением уровня оплаты труда медиков уменьшится бремя, которое накладывается на кармане пациента. Примером является первичная медицинская помощь:

"Сейчас мы не видим обращений, что на первичном уровне медпомощи с пациентов берут деньги. Так же и экстренная помощь. Мы не исключаем, что такие случаи могут еще оставаться, но мы не получаем от пациентов таких жалоб. Зато по другим видам специализированной помощи – онкологической, стационарным услугам – у нас много обращений, хотя деньги на счетах учреждений есть".

Виленский рассказал, что больше всего остатков накопилось в центрах экстренной помощи. Они дополнительно получили средства за помощь пациентам с COVID-19, но не все доплачивали врачам 300%, которые непосредственно работали с ковидными больными.

"Понимаете, если заведение платило врачу 7 тысяч гривен и у него появились деньги платить больше, то не скоро руководитель заведения придет к этому. Десятки лет привычка была другой – платить минимальную зарплату. Сейчас медучреждения могут распоряжаться своими средствами и принимать решения об оплате труда. На эти решения может влиять коллектив, внося изменения в коллективный договор. В центрах экстренной помощи на счетах есть 100 млн и более", – подытожил чиновник.

Напомним, глава Минздрава Максим Степанов на телеканале "Украина 24" заявил, что министерство будет тщательно мониторить выплату врачам коронавирусных надбавок, а при выявлении нарушений информация будет передаваться в правоохранительные органы.