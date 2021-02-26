Украинские ФОПы задолжали государству 12,5 млрд гривен

Общий долг украинских компаний и физлиц-предпринимателей (ФЛП, укр. ФОП) по уплате ЕСВ составляет 21,6 млрд гривен. Из них 12,5 млрд гривен задолжали именно ФОП. Для сравнения: в 2020-м году расходы Пенсионного фонда превысили доходы на 13,2 млрд грн.

Об этом стало известно из открытых налоговой данных, сообщили сайту "Сегодня" аналитики платформы "Опендатабот".

Среди ФОПов насчитали более 769 тыс. должников. 42% из них имеют долг от 10 до 50 тыс. гривен. Должники с суммами более 100 тыс. гривен составляют 1%.

Долг компаний по ЕСВ – 9,1 млрд гривен.

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Как отмечают специалисты, ранее ФОПы не могли узнать из открытых данных о наличии долга по ЕСВ в себя или своих контрагентов. Узнать о своих задолженности можно было только в своем электронном кабинете. Но 24 февраля налоговая все же опубликовала эти данные, обязав себя вносить отчеты ежемесячно.

Напомним, с 1 января в Украине выросли ставки ЕСВ и некоторых других налогов и сборов. Подробнее узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

с 1 января 2021 года также изменились годовые лимиты доходов ФОП. По ним определяется группа налогоплательщика-упрощенца.

Также физлиц-предпринимателей 1-й группы освободили от уплаты единого налога с декабря 2020-го по май 2021 года. Однако "налоговые каникулы" не коснутся нарушителей условий применения первой группы плательщиков единого налога.