Так, в 2020 году Метинвест вложил в модернизацию аглофабрики более 160 млн долларов США

Украине и ее компаниям понадобится существенная финансовая помощь, чтобы достичь нулевого показателя выбросов углерода к 2050 году. Сейчас же промышленные компании в Украине проводят модернизацию производства в соответствии с экологическими нормами за собственные деньги, тогда как европейские – получают финансирование в рамках программ перехода на зеленые технологии. Об этом в интервью Brussels Times заявил генеральный директор Группы Метинвест Юрий Рыженков.

"В отличие от многих компаний в ЕС, которые получают поддержку от Европейской комиссии для модернизации и перехода на зеленые технологии, украинским компаниям приходится самостоятельно финансировать свои проекты по модернизации, поскольку государственной помощи нет", – сказал Рыженков.

В частности, он напомнил, что в 2020 году Метинвест завершил модернизацию аглофабрики на ММК им. Ильича, вложив в этот проект более 160 млн долларов США.

Реклама

Он выразил надежду, что дальнейшие действия правительства Украины по снижению выбросов CO2 и гармонизация украинского экологического законодательства с европейским "откроют украинским компаниям доступ к финансовым ресурсам для ускорения модернизации и декарбонизации национальных отраслей".

В то же время гендиректор Метинвеста рассчитывает на то, что власти ЕС "тщательно оценят и изучат" возможные последствия, прежде чем принять окончательное решение о формате и объеме применения так называемого углеродного налога или CBAM.

"В конце концов, для декарбонизации всей Европы потребуются усилия каждой конкретной страны, в том числе и Украины. При этом важно сделать так, чтобы декарбонизация не привела к деиндустриализации ЕС и Украины в частности. Импорт из Украины является важной частью модели по перекату стальной продукции, которая приносит значительную пользу рынку ЕС", – отметил Рыженков.