Украинские заправки опустили цены на бензин: в чем причина

За последнюю неделю средние цены на бензин в Украине показали снижение, а дизель и автогаз, по которым предрекают дефицит, остались на том же ценовом уровне. Так, с 30 марта по 7 апреля:

А-95 подешевел на 1,57% до 28,59 грн,

А-92 – на 1,07%, до 27,73 грн;

А-95 премиум – на 0,73%, до 30,15 грн;

ДТ – 28,27 грн;

автогаз – 15,77 грн.

Об этом сайту "Сегодня" сообщил аналитик "Центра биржевых технологий" Максим Орыщак. Главная причина снижения цен – договоренности Кабмина с участниками рынка, уточнил эксперт.

"Произошла сознательная корректировка всеми участниками рынка в рамках подготовки меморандума между представителями АЗС и Кабмином. Согласно статистическим данных все сетевые операторы Украины с 2 по 5 апреля снизили цены на бензин. Меморандум предусматривает, что цены на любые марки нефтепродуктов в апреле будут ниже 30 грн/л. Превышение этого уровня возможно лишь в случае резкого изменения конъюнктуры мирового рынка. То есть из прогнозов и ожиданий, которые мы можем формировать на будущий месяц – жадность каждого отдельного бизнес-юнита. При желании получить выгоду побольше они имеют право подтягивать цены к верхней планке", – объяснил Орыщак.

При этом опрос, которые провели новости "Сегодня", показал: украинские водители не заметили снижения цен на бензин:

Видео: Сегодня

Орыщак считает, что к маю стоимость бензина может вырасти, если цены на нефть подскочат до 75 долларов за баррель. Однако в апреле цены на украинских АЗС останутся умеренно стабильными, считает Орыщак.

Напомним, 30 марта Антимонопольный комитет на 4,7 млрд грн оштрафовал крупнейшую сеть АЗС Украины, входящих в группу "Приват", за антиконкурентные действия при установлении цен на топливо.